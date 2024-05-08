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В Москве умерла муниципальный депутат Демина - РИА Новости, 08.05.2024
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14:53 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/demina-1944677453.html
В Москве умерла муниципальный депутат Демина
В Москве умерла муниципальный депутат Демина - РИА Новости, 08.05.2024
В Москве умерла муниципальный депутат Демина
Муниципальный депутат Совета муниципальных депутатов округа Ростокино от "Единой России" Анастасия Демина умерла в Москве, сообщается на странице "Вконтакте"... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T14:53
2024-05-08T14:53
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Муниципальный депутат Совета муниципальных депутатов округа Ростокино от "Единой России" Анастасия Демина умерла в Москве, сообщается на странице "Вконтакте" окружного отделения партии "Единая Россия" северо-восточного административного округа города Москвы. "Шестого мая 2024 скончалась исполнительный секретарь местного отделения "Единой России" района Ростокино, муниципальный депутат Демина Анастасия Александровна", - говорится в сообщении. Отмечается, что Демина была депутатом, которого заботили проблемы окружающих, а также внимательным, чутким, ответственным человеком, который внес вклад в развитие своего района.
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москва, единая россия
Москва, Единая Россия
В Москве умерла муниципальный депутат Демина

В Москве умерла муниципальный депутат от "Единой России" Анастасия Демина

© Фото : Окружное отделение партии "Единая Россия" СВАО г. МосквыМуниципальный депутат Совета муниципальных депутатов округа Ростокино от "Единой России" Анастасия Демина
Муниципальный депутат Совета муниципальных депутатов округа Ростокино от Единой России Анастасия Демина - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© Фото : Окружное отделение партии "Единая Россия" СВАО г. Москвы
Муниципальный депутат Совета муниципальных депутатов округа Ростокино от "Единой России" Анастасия Демина. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Муниципальный депутат Совета муниципальных депутатов округа Ростокино от "Единой России" Анастасия Демина умерла в Москве, сообщается на странице "Вконтакте" окружного отделения партии "Единая Россия" северо-восточного административного округа города Москвы.
«
"Шестого мая 2024 скончалась исполнительный секретарь местного отделения "Единой России" района Ростокино, муниципальный депутат Демина Анастасия Александровна", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Демина была депутатом, которого заботили проблемы окружающих, а также внимательным, чутким, ответственным человеком, который внес вклад в развитие своего района.
 
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