https://ria.ru/20240508/demina-1944677453.html

В Москве умерла муниципальный депутат Демина

В Москве умерла муниципальный депутат Демина - РИА Новости, 08.05.2024

В Москве умерла муниципальный депутат Демина

Муниципальный депутат Совета муниципальных депутатов округа Ростокино от "Единой России" Анастасия Демина умерла в Москве, сообщается на странице "Вконтакте"... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T14:53

2024-05-08T14:53

2024-05-08T14:53

москва

единая россия

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Муниципальный депутат Совета муниципальных депутатов округа Ростокино от "Единой России" Анастасия Демина умерла в Москве, сообщается на странице "Вконтакте" окружного отделения партии "Единая Россия" северо-восточного административного округа города Москвы. "Шестого мая 2024 скончалась исполнительный секретарь местного отделения "Единой России" района Ростокино, муниципальный депутат Демина Анастасия Александровна", - говорится в сообщении. Отмечается, что Демина была депутатом, которого заботили проблемы окружающих, а также внимательным, чутким, ответственным человеком, который внес вклад в развитие своего района.

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