https://ria.ru/20240508/demina-1944677453.html
В Москве умерла муниципальный депутат Демина
В Москве умерла муниципальный депутат Демина - РИА Новости, 08.05.2024
В Москве умерла муниципальный депутат Демина
Муниципальный депутат Совета муниципальных депутатов округа Ростокино от "Единой России" Анастасия Демина умерла в Москве, сообщается на странице "Вконтакте"... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T14:53
2024-05-08T14:53
2024-05-08T14:53
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единая россия
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Муниципальный депутат Совета муниципальных депутатов округа Ростокино от "Единой России" Анастасия Демина умерла в Москве, сообщается на странице "Вконтакте" окружного отделения партии "Единая Россия" северо-восточного административного округа города Москвы. "Шестого мая 2024 скончалась исполнительный секретарь местного отделения "Единой России" района Ростокино, муниципальный депутат Демина Анастасия Александровна", - говорится в сообщении. Отмечается, что Демина была депутатом, которого заботили проблемы окружающих, а также внимательным, чутким, ответственным человеком, который внес вклад в развитие своего района.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, единая россия
В Москве умерла муниципальный депутат Демина
В Москве умерла муниципальный депутат от "Единой России" Анастасия Демина