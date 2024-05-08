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Демин, у которого умерла жена, остался муниципальным депутатом в Москве
Демин, у которого умерла жена, остался муниципальным депутатом в Москве - РИА Новости, 08.05.2024
Демин, у которого умерла жена, остался муниципальным депутатом в Москве
Депутат от "Единой России" Валерий Дёмин, у которого на днях умерла жена, остается муниципальным депутатом Совета муниципальных депутатов округа Бабушкинский в... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T16:42
2024-05-08T16:42
2024-05-08T16:42
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Депутат от "Единой России" Валерий Дёмин, у которого на днях умерла жена, остается муниципальным депутатом Совета муниципальных депутатов округа Бабушкинский в Москве, сообщили РИА Новости в Совете. "Да", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, остается ли Дёмин муниципальным депутатом. Как следует из информации на сайте Совета, он проходит службу в зоне СВО по контракту. Как сообщается на странице "Вконтакте" окружного отделения партии "Единая Россия" северо-восточного административного округа города Москвы, муниципальный депутат Совета муниципальных депутатов округа Ростокино от "Единой России" Анастасия Дёмина умерла в Москве.
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политика, москва, единая россия
Политика, Москва, Единая Россия
Демин, у которого умерла жена, остался муниципальным депутатом в Москве
Демин, у которого умерла жена, остается мундепом округа Бабушкинский в Москве
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Депутат от "Единой России" Валерий Дёмин, у которого на днях умерла жена, остается муниципальным депутатом Совета муниципальных депутатов округа Бабушкинский в Москве, сообщили РИА Новости в Совете.
"Да", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, остается ли Дёмин муниципальным депутатом.
Как следует из информации на сайте Совета, он проходит службу в зоне СВО по контракту.
Как сообщается на странице "Вконтакте" окружного отделения партии "Единая Россия" северо-восточного административного округа города Москвы, муниципальный депутат Совета муниципальных депутатов округа Ростокино от "Единой России" Анастасия Дёмина умерла в Москве.