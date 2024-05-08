https://ria.ru/20240508/chs-1944817564.html

В Тамбовской области ввели режим ЧС в сельском хозяйстве

В Тамбовской области ввели режим ЧС в сельском хозяйстве - РИА Новости, 08.05.2024

В Тамбовской области ввели режим ЧС в сельском хозяйстве

Режим ЧС в сельском хозяйстве вводится в Тамбовской области, чтобы аграрии получили страховое возмещение из-за потери урожая после заморозков, сообщил... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T21:36

2024-05-08T21:36

2024-05-08T21:52

тамбовская область

происшествия

максим егоров

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148862/90/1488629045_0:458:4400:2933_1920x0_80_0_0_95ceba17269fd34d5f0f6baaca94588c.jpg

ВОРОНЕЖ, 8 мая - РИА Новости. Режим ЧС в сельском хозяйстве вводится в Тамбовской области, чтобы аграрии получили страховое возмещение из-за потери урожая после заморозков, сообщил губернатор Максим Егоров."Принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации из-за непростой ситуации, сложившейся в сельском хозяйстве Тамбовской области… В ночь на 3, 4, 5 и 8 мая на территории нашей области наблюдалось аномальное понижение температуры от - 1 до - 5 градусов по Цельсию. Это негативно сказалось на растениях и будущем урожае. Введение режима ЧС на территории региона позволит сельхозпредприятиям получить страховое возмещение из-за потери урожая", - сообщил Егоров в своём Telegram-канале.Глава региона добавил, что режим ЧС будет действовать до особого распоряжения. Сейчас специалисты уточняют масштаб потерь. Все ресурсы, необходимые для ликвидации ЧС, привлечены, заверил Егоров."Областное министерство сельского хозяйства в свою очередь сможет обратиться в правительство России с просьбой о выделении субсидий на компенсацию понесенных потерь", - отметил Егоров.

https://ria.ru/20240508/rezhim-1944816561.html

тамбовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тамбовская область, происшествия, максим егоров, россия