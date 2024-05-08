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В Тамбовской области ввели режим ЧС в сельском хозяйстве
В Тамбовской области ввели режим ЧС в сельском хозяйстве - РИА Новости, 08.05.2024
В Тамбовской области ввели режим ЧС в сельском хозяйстве
Режим ЧС в сельском хозяйстве вводится в Тамбовской области, чтобы аграрии получили страховое возмещение из-за потери урожая после заморозков, сообщил... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T21:36
2024-05-08T21:36
2024-05-08T21:52
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ВОРОНЕЖ, 8 мая - РИА Новости. Режим ЧС в сельском хозяйстве вводится в Тамбовской области, чтобы аграрии получили страховое возмещение из-за потери урожая после заморозков, сообщил губернатор Максим Егоров."Принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации из-за непростой ситуации, сложившейся в сельском хозяйстве Тамбовской области… В ночь на 3, 4, 5 и 8 мая на территории нашей области наблюдалось аномальное понижение температуры от - 1 до - 5 градусов по Цельсию. Это негативно сказалось на растениях и будущем урожае. Введение режима ЧС на территории региона позволит сельхозпредприятиям получить страховое возмещение из-за потери урожая", - сообщил Егоров в своём Telegram-канале.Глава региона добавил, что режим ЧС будет действовать до особого распоряжения. Сейчас специалисты уточняют масштаб потерь. Все ресурсы, необходимые для ликвидации ЧС, привлечены, заверил Егоров."Областное министерство сельского хозяйства в свою очередь сможет обратиться в правительство России с просьбой о выделении субсидий на компенсацию понесенных потерь", - отметил Егоров.
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тамбовская область, происшествия, максим егоров, россия
Тамбовская область, Происшествия, Максим Егоров, Россия
В Тамбовской области ввели режим ЧС в сельском хозяйстве
В Тамбовской области ввели режим ЧС в сельском хозяйстве из-за заморозков