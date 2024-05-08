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Посла России в Лондоне вызвали в британский МИД - РИА Новости, 08.05.2024
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16:07 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/britaniya-1944710100.html
Посла России в Лондоне вызвали в британский МИД
Посла России в Лондоне вызвали в британский МИД - РИА Новости, 08.05.2024
Посла России в Лондоне вызвали в британский МИД
Посол РФ в Лондоне был вызван в среду в британский МИД из-за якобы ведения Москвой операций по сбору разведданных в Великобритании, говорится в заявлении,... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T16:07
2024-05-08T16:07
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Посол РФ в Лондоне был вызван в среду в британский МИД из-за якобы ведения Москвой операций по сбору разведданных в Великобритании, говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства. Ранее глава МВД Британии заявил, что Лондон высылает военного атташе РФ, снимает дипломатический статус с некоторых объектов недвижимости, принадлежащих России, и вводит новые ограничения на получение дипломатических виз россиянами. "Великобритания вызвала сегодня российского посла, чтобы повторить эти меры и вновь заявить, что действия России недопустимы", - сказано в документе. По заявлению британских властей, объявленные меры направлены на препятствование "российским операциям по сбору разведывательных данных в Великобритании".
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в мире, россия, великобритания, андрей келин
В мире, Россия, Великобритания, Андрей Келин
Посла России в Лондоне вызвали в британский МИД

МИД Британии вызвал посла Келина якобы из-за сбора Россией разведданных

© РИА Новости / Мария ТабакПосол РФ в Лондоне Андрей Келин
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Мария Табак
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Посол РФ в Лондоне был вызван в среду в британский МИД из-за якобы ведения Москвой операций по сбору разведданных в Великобритании, говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.
Ранее глава МВД Британии заявил, что Лондон высылает военного атташе РФ, снимает дипломатический статус с некоторых объектов недвижимости, принадлежащих России, и вводит новые ограничения на получение дипломатических виз россиянами.
"Великобритания вызвала сегодня российского посла, чтобы повторить эти меры и вновь заявить, что действия России недопустимы", - сказано в документе. По заявлению британских властей, объявленные меры направлены на препятствование "российским операциям по сбору разведывательных данных в Великобритании".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
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