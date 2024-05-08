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В Болгарии отметят День Победы у памятника "Алеша" - РИА Новости, 08.05.2024
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06:45 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/bolgariya-1944570864.html
В Болгарии отметят День Победы у памятника "Алеша"
В Болгарии отметят День Победы у памятника "Алеша" - РИА Новости, 08.05.2024
В Болгарии отметят День Победы у памятника "Алеша"
День Победы в Болгарии отметят 9 мая в городе Пловдив, где удалось сохранить памятник советскому солдату-освободителю "Алеша", на площади у монумента соберутся... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T06:45
2024-05-08T06:45
в мире
пловдив
болгария
россия
элеонора митрофанова
день победы
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. День Победы в Болгарии отметят 9 мая в городе Пловдив, где удалось сохранить памятник советскому солдату-освободителю "Алеша", на площади у монумента соберутся гости со всей страны, сообщил РИА Новости депутат болгарского парламента Иван Петков. "Пловдив станет центром празднования 9 мая в этом году из-за вандализма властей, когда они демонтировали памятник советской армии в Софии. Большое мероприятие пройдет у памятника "Алеша", - рассказал Петков в беседе с агентством. Он добавил, что одна из целей мероприятия - продемонстрировать, что болгарское общество против сноса монументов героям Второй мировой войны. "В организационные мероприятия вовлечены многие неправительственные организации и движения, в том числе движение русофилов и военные, которые также примут участие... Среди официальных гостей мероприятия - ее превосходительство (посол РФ в Болгарии - ред.) Элеонора Митрофанова", - сообщил Петков. По его словам, на празднование 9 мая в Пловдив съедутся жители со всей страны: из Софии, Пазарджика, Ямбола, Стара-Загоры и многих других болгарских городов. "Не могу назвать точное число тех, кто планирует приехать. Но уверен, что площадь у монумента будет полна людей, кто придет, чтобы почтить память жертв войны, которые ценой своей жизни освободили Европу и мир от нацизма", - подчеркнул Петков. По его словам, проблемы с центральными властями при проведении подобных мероприятий возникают в каждом случае, когда с этим "связана Россия". "Однако никто не может препятствовать гражданам, которые выражают свое уважение историческим событиям. Власти знают, что болгары относятся к народу России с братской любовью, это нельзя изменить: ни сейчас, ни потом. Поэтому 9 мая мы и будем у памятника "Алеше", - заявил Петков. Он добавил, что Болгарская социалистическая партия (БСП), в которой он состоит, всегда отмечает подобные памятные даты, зачастую при содействии движения русофилов. "Всё это мы делаем вместе, потому что видим, что наши власти являются марионетками наших западных союзников, которые видят в нас не партнеров, а подданных. Они пытаются разрушить наше прошлое своим стремлением переписать нашу историю, навязать ложные ценности", - подчеркнул Петков. Он выразил надежду, что в будущем отношения России и Болгарии наладятся, а "памятник советской армии вновь будет стоять в Софии". В начале 2024 года в муниципальный совет Пловдива внесли предложение о демонтаже и переносе памятника "Алеша" в Музей коммунистического искусства. Активисты БСП тогда организовали протест против демонтажа. Памятник советскому солдату-освободителю "Алеша" был открыт в болгарском Пловдиве в 1957 году. Он представляет собой 11-метровую скульптуру советского солдата, смотрящего на восток. В его руке ППШ (пистолет-пулемет Шпагина), направленный к земле. К монументу, стоящему посреди большой смотровой площадки, ведет широкая лестница из 100 ступеней. Благодаря удачному расположению памятника его можно увидеть почти из любой точки города.
https://ria.ru/20240507/pamyat-1944536739.html
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в мире, пловдив, болгария, россия, элеонора митрофанова, день победы
В мире, Пловдив, Болгария, Россия, Элеонора Митрофанова, День Победы
В Болгарии отметят День Победы у памятника "Алеша"

Депутат: в Пловдиве отметят День Победы, где удалось сохранить памятник "Алеша"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПамятник советскому солдату-освободителю "Алёша" в болгарском городе Пловдив на холме Бунарджик
Памятник советскому солдату-освободителю Алёша в болгарском городе Пловдив на холме Бунарджик - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Памятник советскому солдату-освободителю "Алёша" в болгарском городе Пловдив на холме Бунарджик. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. День Победы в Болгарии отметят 9 мая в городе Пловдив, где удалось сохранить памятник советскому солдату-освободителю "Алеша", на площади у монумента соберутся гости со всей страны, сообщил РИА Новости депутат болгарского парламента Иван Петков.
"Пловдив станет центром празднования 9 мая в этом году из-за вандализма властей, когда они демонтировали памятник советской армии в Софии. Большое мероприятие пройдет у памятника "Алеша", - рассказал Петков в беседе с агентством.
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Он добавил, что одна из целей мероприятия - продемонстрировать, что болгарское общество против сноса монументов героям Второй мировой войны.
"В организационные мероприятия вовлечены многие неправительственные организации и движения, в том числе движение русофилов и военные, которые также примут участие... Среди официальных гостей мероприятия - ее превосходительство (посол РФ в Болгарии - ред.) Элеонора Митрофанова", - сообщил Петков.
По его словам, на празднование 9 мая в Пловдив съедутся жители со всей страны: из Софии, Пазарджика, Ямбола, Стара-Загоры и многих других болгарских городов.
"Не могу назвать точное число тех, кто планирует приехать. Но уверен, что площадь у монумента будет полна людей, кто придет, чтобы почтить память жертв войны, которые ценой своей жизни освободили Европу и мир от нацизма", - подчеркнул Петков.
По его словам, проблемы с центральными властями при проведении подобных мероприятий возникают в каждом случае, когда с этим "связана Россия".
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"Однако никто не может препятствовать гражданам, которые выражают свое уважение историческим событиям. Власти знают, что болгары относятся к народу России с братской любовью, это нельзя изменить: ни сейчас, ни потом. Поэтому 9 мая мы и будем у памятника "Алеше", - заявил Петков.
Он добавил, что Болгарская социалистическая партия (БСП), в которой он состоит, всегда отмечает подобные памятные даты, зачастую при содействии движения русофилов.
"Всё это мы делаем вместе, потому что видим, что наши власти являются марионетками наших западных союзников, которые видят в нас не партнеров, а подданных. Они пытаются разрушить наше прошлое своим стремлением переписать нашу историю, навязать ложные ценности", - подчеркнул Петков.
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Он выразил надежду, что в будущем отношения России и Болгарии наладятся, а "памятник советской армии вновь будет стоять в Софии".
В начале 2024 года в муниципальный совет Пловдива внесли предложение о демонтаже и переносе памятника "Алеша" в Музей коммунистического искусства. Активисты БСП тогда организовали протест против демонтажа.
Памятник советскому солдату-освободителю "Алеша" был открыт в болгарском Пловдиве в 1957 году. Он представляет собой 11-метровую скульптуру советского солдата, смотрящего на восток. В его руке ППШ (пистолет-пулемет Шпагина), направленный к земле. К монументу, стоящему посреди большой смотровой площадки, ведет широкая лестница из 100 ступеней. Благодаря удачному расположению памятника его можно увидеть почти из любой точки города.
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