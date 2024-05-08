https://ria.ru/20240508/biryukov-1944632997.html

Бирюков: почти треть газовых плит проверили в Москве с начала года

Бирюков: почти треть газовых плит проверили в Москве с начала года - РИА Новости, 08.05.2024

Бирюков: почти треть газовых плит проверили в Москве с начала года

Специалисты Комплекса городского хозяйства проверили в этом году около 500 тысяч газовых плит, установленных в квартирах, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T12:22

2024-05-08T12:22

2024-05-08T12:22

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москва

петр бирюков

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства проверили в этом году около 500 тысяч газовых плит, установленных в квартирах, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле, ежегодно проводим плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда столицы. За январь-апрель проверили функционирование около 500 тысяч плит, что составляет почти треть от общего числа", - отметил Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что информация о датах и времени проведения проверок газового оборудования размещается на сайте "Мосгаза", информационных стендах, установленных в подъездах и во дворах многоквартирных домов. "В ходе проверок незначительные неполадки газовики устраняют на месте, в случае обнаружения серьезных нарушений исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту. Срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого поддерживать ее безопасную работу невозможно, необходима замена", - рассказал заммэра. Он добавил, что, согласно правилам, газовая плита должна быть обязательно оборудована системой "газ-контроль", которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения. В соответствии с федеральным законодательством проводить техническое обслуживание газового оборудования имеет право только газораспределительная организация, в Москве это АО "Мосгаз".

https://ria.ru/20240508/moskva-1944628391.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, мосгаз, городское хозяйство москвы