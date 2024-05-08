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Над Белгородской областью сбили третий беспилотник за сутки
Над Белгородской областью сбили третий беспилотник за сутки - РИА Новости, 08.05.2024
Над Белгородской областью сбили третий беспилотник за сутки
Третий украинский беспилотник самолетного типа уничтожен ПВО над Белгородской областью, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T15:06
2024-05-08T15:06
2024-05-08T15:10
специальная военная операция на украине
белгородская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Третий украинский беспилотник самолетного типа уничтожен ПВО над Белгородской областью, сообщили в среду в Минобороны РФ."8 мая около 14.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.Ранее еще два украинских дрона были сбиты над территорией региона около 11:30 и 12.00 мск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью сбили третий беспилотник за сутки
Минобороны: над Белгородской областью сбили третий беспилотник за сутки