https://ria.ru/20240508/belousov-1944666570.html

Белоусов рассказал об увеличении пропускной способности МТЛК к 2030 году

Белоусов рассказал об увеличении пропускной способности МТЛК к 2030 году - РИА Новости, 08.05.2024

Белоусов рассказал об увеличении пропускной способности МТЛК к 2030 году

Пропускная и провозная способности международных транспортных логистических коридоров (МТЛК) к 2030 году, согласно целевому сценарию, могут достичь 1,4... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T14:20

2024-05-08T14:20

2024-05-08T14:20

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Пропускная и провозная способности международных транспортных логистических коридоров (МТЛК) к 2030 году, согласно целевому сценарию, могут достичь 1,4 миллиарда тонн, что в 2,3 раза выше показателей 2024 года, которые ожидаются на уровне 605 миллионов тонн, следует из презентации и.о. первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова. При этом при инерционном сценарии пропускная и провозная способности МТЛК составят 692 миллиона тонн. "Сегодня у нас с вами есть довольно серьезный дефицит наших транспортно-логистических коридоров, их провозных, пропускных мощностей. Мы этот дефицит должны преодолеть в 2030 году", - отметил Белоусов, выступая в среду на Дне национальных приоритетов "Эффективная и конкурентная экономика" на выставке-форуме "Россия". По его словам, основной прирост, согласно целевому сценарию, должен произойти в 2027 году. Накануне президент России Владимир Путин поручил к 2030 году увеличить перевозки по международным транспортным коридорам не менее чем в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2021 года.

https://ria.ru/20240417/eksport-1940427564.html

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экономика, россия, владимир путин, андрей белоусов, выставка-форум "россия"