https://ria.ru/20240508/belgorod-1944561205.html

В Белгороде объявили отбой ракетной опасности

В Белгороде объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 08.05.2024

В Белгороде объявили отбой ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе объявлен отбой ракетной опасности, сообщило МЧС региона в Telegram-канале. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T02:56

2024-05-08T02:56

2024-05-08T03:00

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

белгородская область

россия

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе объявлен отбой ракетной опасности, сообщило МЧС региона в Telegram-канале.МЧС объявляло о ракетной опасности в 2.39 мск."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

белгородский район

белгородская область

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2024

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