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В Крыму спасли осиротевших бельчат - РИА Новости, 08.05.2024
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Хорошие новости
 
12:17 08.05.2024 (обновлено: 14:32 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/belchata-1944631009.html
В Крыму спасли осиротевших бельчат
В Крыму спасли осиротевших бельчат - РИА Новости, 08.05.2024
В Крыму спасли осиротевших бельчат
В Алуште спасли двух осиротевших бельчат, теперь их выкармливают сотрудники Алуштинского парка миниатюр, рассказал РИА Новости директор учреждения Виктор... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T12:17
2024-05-08T14:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая — РИА Новости. В Алуште спасли двух осиротевших бельчат, теперь их выкармливают сотрудники Алуштинского парка миниатюр, рассказал РИА Новости директор учреждения Виктор Жиленко. &quot;Два бельчонка потеряли маму из-за кошки. Она гоняла семейство, а потом мать исчезла, и бельчата очень долго были одни. Малышам грозило обезвоживание, поэтому мы их забрали и выкармливаем теперь вручную&quot;, — сказал он.Жиленко добавил, что бельчатам по часам дают молоко из пипетки, к ним проявляют поистине родительскую заботу. Когда бельчата вырастут, возможно, что они останутся жить в парке миниатюр.У сотрудников парка достаточно опыта в уходе за новорожденными бельчатами, отметил собеседник агентства. Так, несколько лет назад в Бахчисарайский парк миниатюр местные жители принесли четырех таких осиротевших бельчат, которых пристроили к кормящей кошке, она их "усыновила".
https://ria.ru/20240301/spasenie-1930615508.html
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алушта, общество, республика крым
Хорошие новости, Алушта, Общество, Республика Крым
В Крыму спасли осиротевших бельчат

В Алуште спасли двух осиротевших бельчат, теперь их выкармливают вручную

© Парк миниатюр АлуштаДиректор Алуштинского парка миниатюр Виктор Жиленко со спасенным бельчонком. Кадр видео
Директор Алуштинского парка миниатюр Виктор Жиленко со спасенным бельчонком. Кадр видео
© Парк миниатюр Алушта
Директор Алуштинского парка миниатюр Виктор Жиленко со спасенным бельчонком. Кадр видео
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая — РИА Новости. В Алуште спасли двух осиротевших бельчат, теперь их выкармливают сотрудники Алуштинского парка миниатюр, рассказал РИА Новости директор учреждения Виктор Жиленко.
«

"Два бельчонка потеряли маму из-за кошки. Она гоняла семейство, а потом мать исчезла, и бельчата очень долго были одни. Малышам грозило обезвоживание, поэтому мы их забрали и выкармливаем теперь вручную", — сказал он.

© Парк миниатюр АлуштаДиректор Алуштинского парка миниатюр Виктор Жиленко со спасенным бельчонком. Кадр видео
Директор Алуштинского парка миниатюр Виктор Жиленко со спасенным бельчонком. Кадр видео
© Парк миниатюр Алушта
Директор Алуштинского парка миниатюр Виктор Жиленко со спасенным бельчонком. Кадр видео
Жиленко добавил, что бельчатам по часам дают молоко из пипетки, к ним проявляют поистине родительскую заботу. Когда бельчата вырастут, возможно, что они останутся жить в парке миниатюр.
У сотрудников парка достаточно опыта в уходе за новорожденными бельчатами, отметил собеседник агентства. Так, несколько лет назад в Бахчисарайский парк миниатюр местные жители принесли четырех таких осиротевших бельчат, которых пристроили к кормящей кошке, она их "усыновила".
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