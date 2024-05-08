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В Крыму спасли осиротевших бельчат
В Крыму спасли осиротевших бельчат - РИА Новости, 08.05.2024
В Крыму спасли осиротевших бельчат
В Алуште спасли двух осиротевших бельчат, теперь их выкармливают сотрудники Алуштинского парка миниатюр, рассказал РИА Новости директор учреждения Виктор... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T12:17
2024-05-08T12:17
2024-05-08T14:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая — РИА Новости. В Алуште спасли двух осиротевших бельчат, теперь их выкармливают сотрудники Алуштинского парка миниатюр, рассказал РИА Новости директор учреждения Виктор Жиленко. "Два бельчонка потеряли маму из-за кошки. Она гоняла семейство, а потом мать исчезла, и бельчата очень долго были одни. Малышам грозило обезвоживание, поэтому мы их забрали и выкармливаем теперь вручную", — сказал он.Жиленко добавил, что бельчатам по часам дают молоко из пипетки, к ним проявляют поистине родительскую заботу. Когда бельчата вырастут, возможно, что они останутся жить в парке миниатюр.У сотрудников парка достаточно опыта в уходе за новорожденными бельчатами, отметил собеседник агентства. Так, несколько лет назад в Бахчисарайский парк миниатюр местные жители принесли четырех таких осиротевших бельчат, которых пристроили к кормящей кошке, она их "усыновила".
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алушта, общество, республика крым
Хорошие новости, Алушта, Общество, Республика Крым
В Крыму спасли осиротевших бельчат
В Алуште спасли двух осиротевших бельчат, теперь их выкармливают вручную
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая — РИА Новости. В Алуште спасли двух осиротевших бельчат, теперь их выкармливают сотрудники Алуштинского парка миниатюр, рассказал РИА Новости директор учреждения Виктор Жиленко.
«
"Два бельчонка потеряли маму из-за кошки. Она гоняла семейство, а потом мать исчезла, и бельчата очень долго были одни. Малышам грозило обезвоживание, поэтому мы их забрали и выкармливаем теперь вручную", — сказал он.
Жиленко добавил, что бельчатам по часам дают молоко из пипетки, к ним проявляют поистине родительскую заботу. Когда бельчата вырастут, возможно, что они останутся жить в парке миниатюр.
У сотрудников парка достаточно опыта в уходе за новорожденными бельчатами, отметил собеседник агентства. Так, несколько лет назад в Бахчисарайский парк миниатюр местные жители принесли четырех таких осиротевших бельчат, которых пристроили к кормящей кошке, она их "усыновила".