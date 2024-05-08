https://ria.ru/20240508/belchata-1944631009.html

В Крыму спасли осиротевших бельчат

В Крыму спасли осиротевших бельчат - РИА Новости, 08.05.2024

В Крыму спасли осиротевших бельчат

В Алуште спасли двух осиротевших бельчат, теперь их выкармливают сотрудники Алуштинского парка миниатюр, рассказал РИА Новости директор учреждения Виктор... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T12:17

2024-05-08T12:17

2024-05-08T14:32

хорошие новости

алушта

общество

республика крым

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944631723_28:0:2544:1415_1920x0_80_0_0_5d42acbf4c2503ccb5bf370117bff5cb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая — РИА Новости. В Алуште спасли двух осиротевших бельчат, теперь их выкармливают сотрудники Алуштинского парка миниатюр, рассказал РИА Новости директор учреждения Виктор Жиленко. "Два бельчонка потеряли маму из-за кошки. Она гоняла семейство, а потом мать исчезла, и бельчата очень долго были одни. Малышам грозило обезвоживание, поэтому мы их забрали и выкармливаем теперь вручную", — сказал он.Жиленко добавил, что бельчатам по часам дают молоко из пипетки, к ним проявляют поистине родительскую заботу. Когда бельчата вырастут, возможно, что они останутся жить в парке миниатюр.У сотрудников парка достаточно опыта в уходе за новорожденными бельчатами, отметил собеседник агентства. Так, несколько лет назад в Бахчисарайский парк миниатюр местные жители принесли четырех таких осиротевших бельчат, которых пристроили к кормящей кошке, она их "усыновила".

https://ria.ru/20240301/spasenie-1930615508.html

алушта

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алушта, общество, республика крым