https://ria.ru/20240508/barsik-1944667322.html

На смотровой площадке в Пскове установили фигурку барсика

На смотровой площадке в Пскове установили фигурку барсика - РИА Новости, 08.05.2024

На смотровой площадке в Пскове установили фигурку барсика

Бронзовую фигурку барсика, которую вандалы свернули с крепления на набережной в Пскове, установили на смотровой площадке, рассказал глава городской... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T14:26

2024-05-08T14:26

2024-05-08T15:07

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая — РИА Новости. Бронзовую фигурку барсика, которую вандалы свернули с крепления на набережной в Пскове, установили на смотровой площадке, рассказал глава городской администрации Борис Елкин Telegram-канале."Передержка закончилась. Барсик-морячок снова на своем посту", — написал он. Десять бронзовых фигурок, олицетворяющих барса — символ Пскова, — появились в историческом центре города в конце прошлого года. Скульптуры различны внешне в зависимости от места установки. Так, барсика в матросской бескозырке поселили на набережной реки Великой. В феврале эта фигурка стала жертвой вандалов.Теперь скульптуру поставили на смотровой площадке между биноскопами.

https://ria.ru/20240508/belchata-1944631009.html

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