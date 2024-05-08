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На смотровой площадке в Пскове установили фигурку барсика
На смотровой площадке в Пскове установили фигурку барсика - РИА Новости, 08.05.2024
На смотровой площадке в Пскове установили фигурку барсика
Бронзовую фигурку барсика, которую вандалы свернули с крепления на набережной в Пскове, установили на смотровой площадке, рассказал глава городской... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T14:26
2024-05-08T14:26
2024-05-08T15:07
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая — РИА Новости. Бронзовую фигурку барсика, которую вандалы свернули с крепления на набережной в Пскове, установили на смотровой площадке, рассказал глава городской администрации Борис Елкин Telegram-канале."Передержка закончилась. Барсик-морячок снова на своем посту", — написал он. Десять бронзовых фигурок, олицетворяющих барса — символ Пскова, — появились в историческом центре города в конце прошлого года. Скульптуры различны внешне в зависимости от места установки. Так, барсика в матросской бескозырке поселили на набережной реки Великой. В феврале эта фигурка стала жертвой вандалов.Теперь скульптуру поставили на смотровой площадке между биноскопами.
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Хорошие новости, Псков, Общество
На смотровой площадке в Пскове установили фигурку барсика
Елкин: фигурку барсика в бескозырке установили на смотровой площадке в Пскове