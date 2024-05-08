https://ria.ru/20240508/avariya-1944820972.html

В Ингушетии столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

В Ингушетии столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие - РИА Новости, 08.05.2024

В Ингушетии столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

Семь человек, среди которых четверо детей, пострадали при столкновении двух автомобилей в Ингушетии, сообщает региональное ГУ МЧС. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T22:01

2024-05-08T22:01

2024-05-08T22:01

происшествия

авто

назрань

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НАЛЬЧИК, 8 мая – РИА Новости. Семь человек, среди которых четверо детей, пострадали при столкновении двух автомобилей в Ингушетии, сообщает региональное ГУ МЧС. "В 18.35 мск в среду поступило сообщение, что по автодороге Назрань - Али-Юрт произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись два легковых автомобиля марки LADA Priora и LADA Granta. В результате пострадали семь человек, из них четыре ребенка", - говорится в сообщении. По данным МЧС, пострадавшие доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани, причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

https://ria.ru/20231126/dtp-1911975702.html

назрань

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, назрань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)