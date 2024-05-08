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В Ингушетии столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
В Ингушетии столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие - РИА Новости, 08.05.2024
В Ингушетии столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
Семь человек, среди которых четверо детей, пострадали при столкновении двух автомобилей в Ингушетии, сообщает региональное ГУ МЧС. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T22:01
2024-05-08T22:01
2024-05-08T22:01
происшествия
авто
назрань
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НАЛЬЧИК, 8 мая – РИА Новости. Семь человек, среди которых четверо детей, пострадали при столкновении двух автомобилей в Ингушетии, сообщает региональное ГУ МЧС. "В 18.35 мск в среду поступило сообщение, что по автодороге Назрань - Али-Юрт произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись два легковых автомобиля марки LADA Priora и LADA Granta. В результате пострадали семь человек, из них четыре ребенка", - говорится в сообщении. По данным МЧС, пострадавшие доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани, причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
https://ria.ru/20231126/dtp-1911975702.html
назрань
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происшествия, авто, назрань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Авто, Назрань, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ингушетии столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
В Ингушетии столкнулись два автомобиля, пострадали 7 человек, включая 4 детей