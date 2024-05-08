Песков пообещал спросить у Путина мнения об обновленном Aurus
Песков пообещал спросить, понравился ли Путину обновленный автомобиль Aurus
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОбновленный автомобиль кортежа президента РФ Aurus Senat и мотоциклы кортежа Aurus Merlon
Обновленный автомобиль кортежа президента РФ Aurus Senat и мотоциклы кортежа Aurus Merlon
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал поинтересоваться у главы государства Владимира Путина его впечатлениями от рестайлингового лимузина Aurus Senat, на котором он накануне приехал на церемонию инаугурации.
"Когда представится возможность, мы обязательно спросим у него", - сказал он журналистам на вопрос, понравился ли главе государства обновленный Aurus.
В начале апреля вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил журналистам о том, что рестайлинговая версия люксового автомобиля Aurus Senat будет представлена на инаугурации.
Главные изменения затронули внешний облик автомобиля, который, по словам гендиректора ФГУП "НАМИ" Федора Назарова, стал "современным, модным и дерзким". Разработчики поменяли переднюю часть автомобиля: изменилась передняя оптика, решетка, бампер, капот, крылья. При этом отмечалось, что и внутри новинка способна удивить. Работа над рестайлинговой версией Aurus Сенат велась совместно с Гаражом особого назначения (ГОН), в том числе, непосредственно с президентскими водителями.
Следующие новые версии люксового автомобиля Aurus, по словам Мантурова, появятся в 2026 и 2030 годах.
Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", проект получил кодовое название "Кортеж" и реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы "Соллерс" и фонда Tawazun из ОАЭ. Акционеры Aurus - ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).
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