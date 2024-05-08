https://ria.ru/20240508/aurus-1944569132.html

﻿Эксперты: Aurus будет работать на экс-заводе Toyota с китайским партнером

﻿Эксперты: Aurus будет работать на экс-заводе Toyota с китайским партнером - РИА Новости, 08.05.2024

﻿Эксперты: Aurus будет работать на экс-заводе Toyota с китайским партнером

Aurus будет производить на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге премиальные автомобили в партнерстве с китайским автопроизводителем, считают опрошенные РИА... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T06:09

2024-05-08T06:09

2024-05-08T06:09

экономика

авто

россия

денис мантуров

игорь моржаретто

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

максим кадаков

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Aurus будет производить на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге премиальные автомобили в партнерстве с китайским автопроизводителем, считают опрошенные РИА Новости автоэксперты. На этой неделе ныне и.о. вице-премьера - главы Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил РИА Новости, что экс-завод Toyota передан автопроизводителю Aurus. Еще в феврале он рассказывал, что выпуск автомобилей бизнес-класса Aurus на этой площадке начнется в конце года совместно с иностранным партнером. О каком конкретно партнере идет речь - не раскрывалось, однако ожидается, что в общей сложности на конвейер встанут четыре модели. "Партнерство возможно только с китайской компанией, а с кем конкретно - сложно сказать. Сейчас китайские компании находятся в некотором напряжении, предположить, кто из китайцев рискнет - затрудняюсь", - отметил автоэксперт Игорь Моржаретто. "Это точно будет один из китайских производителей. Наиболее вероятным, как мне видится, это может быть бренд Hongqi, хотя не исключены коллаборации с другими производителями", - считает автоэксперт Максим Кадаков. Он также уточнил, что, скорее всего, на конвейер встанут китайские модели премиум-сегмента. Предыдущий собственник экс-завода Toyota - подведомственный Минпромторгу РФ ФГУП "НАМИ", именно он выкупил этот актив у японского автоконцерна весной 2023 года. Сделка не предполагала опциона на обратный выкуп.

https://ria.ru/20240507/aurus-1944372532.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Максим Горбачев

экономика, авто, россия, денис мантуров, игорь моржаретто, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), максим кадаков, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"