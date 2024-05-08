https://ria.ru/20240508/ataka-1944828973.html

ЦАХАЛ заявил о пусках из Рафаха в сторону КПП "Керем-Шалом"

ЦАХАЛ заявил о пусках из Рафаха в сторону КПП "Керем-Шалом" - РИА Новости, 08.05.2024

ЦАХАЛ заявил о пусках из Рафаха в сторону КПП "Керем-Шалом"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о том, что зафиксировала множество пусков из Рафаха в сторону открывшегося в среду контрольно-пропускного пункта... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T23:21

2024-05-08T23:21

2024-05-08T23:21

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о том, что зафиксировала множество пусков из Рафаха в сторону открывшегося в среду контрольно-пропускного пункта "Керем-Шалом" на границе Израиля и южной части сектора Газа. "После сирен, которые звучали на протяжение всего дня в Керем-Шаломе, многочисленные пуски были зафиксированы из района Рафаха в сторону контрольно-пропускного пункта "Керем-Шалом". Пуски не пересекли израильскую территорию и упали в секторе Газа. Кроме того, после сирен, прозвучавших сегодня в районе Шломита, было зафиксировано восемь пусков из района Рафаха в сторону Керем-Шалома", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале. Отмечается, что в результате пусков один израильский военный получил легкие ранения. Ему была оказана помощь. Контрольно-пропускной пункт "Керем-Шалом" на границе Израиля и южной части сектора Газа, закрытый с 5 мая, возобновил свою работу для доставки гуманитарной помощи в анклав 8 мая. "Керем-Шалом", единственный "грузовой" переход на границе Израиля с анклавом, был закрыт после того, как подвергся палестинскому обстрелу, унесшему жизни нескольких израильских военных. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240507/chasy-1944261497.html

https://ria.ru/20240508/konflikt-1915630213.html

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рафах (провинция)

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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году