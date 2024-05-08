https://ria.ru/20240508/armeniya-1944752066.html

Армения отказалась финансировать деятельность ОДКБ в 2024 году

Армения отказалась финансировать деятельность ОДКБ в 2024 году - РИА Новости, 08.05.2024

Армения отказалась финансировать деятельность ОДКБ в 2024 году

Армения воздержится от участия в финансировании ОДКБ в этом году, сообщили в пресс-службе МИД республики в ответ на запрос агентства Sputnik Армения. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T17:35

2024-05-08T17:35

2024-05-08T19:00

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ЕРЕВАН, 8 мая — РИА Новости. Армения воздержится от участия в финансировании ОДКБ в этом году, сообщили в пресс-службе МИД республики в ответ на запрос агентства Sputnik Армения."Армения воздержится от присоединения к решению "О бюджете ОДКБ 2024 года" и участия в предусмотренном этим решением финансировании деятельности организации", — говорится в заявлении ведомства.При этом в МИД добавили, что Ереван "не возражал против принятия этого решения в ограниченном формате".Обострение отношений с АрмениейВ последнее время Армения сокращает участие в организациях на пространстве бывшего СССР. Так, в октябре прошлого года премьер-министр Никол Пашинян не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек, а затем не появился на саммите СНГ. В ноябре он отказался участвовать в саммите ОДКБ в Минске.Помимо этого, в середине февраля Пашинян сообщил о приостановке членства в этом объединении. По его мнению, Договор о коллективной безопасности в отношении республики якобы не был выполнен, "в особенности в 2021-2022 годах". В марте Пашинян заявил, что Армения может выйти из ОДКБ, если та не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенной территории страны.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала ультимативной и оскорбительной риторикой заявления руководства Армении в отношении ОДКБ. Как напомнили во внешнеполитическом ведомстве, в сентябре 2022-го по просьбе Еревана была оперативно сформирована и направлена в приграничные районы страны оценочная миссия секретариата и Объединенного штаба организации. По итогам Совет коллективной безопасности принял решение развернуть в республике мониторинговую миссию, но армянские власти отвергли ее и предпочли пригласить псевдонаблюдателей из ЕС.Тем не менее Москва по-прежнему исходит из того, что Ереван продолжает оставаться полноправным членом ОДКБ со всеми вытекающими правами и обязательствами, подчеркнули в министерстве.

https://ria.ru/20240403/armeniya-1937612677.html

https://ria.ru/20240420/odkb-1940755964.html

https://ria.ru/20240427/sng-1942485835.html

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