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Армения отказалась финансировать деятельность ОДКБ в 2024 году - РИА Новости, 08.05.2024
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17:35 08.05.2024 (обновлено: 19:00 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/armeniya-1944752066.html
Армения отказалась финансировать деятельность ОДКБ в 2024 году
Армения отказалась финансировать деятельность ОДКБ в 2024 году - РИА Новости, 08.05.2024
Армения отказалась финансировать деятельность ОДКБ в 2024 году
Армения воздержится от участия в финансировании ОДКБ в этом году, сообщили в пресс-службе МИД республики в ответ на запрос агентства Sputnik Армения. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T17:35
2024-05-08T19:00
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ЕРЕВАН, 8 мая — РИА Новости. Армения воздержится от участия в финансировании ОДКБ в этом году, сообщили в пресс-службе МИД республики в ответ на запрос агентства Sputnik Армения."Армения воздержится от присоединения к решению "О бюджете ОДКБ 2024 года" и участия в предусмотренном этим решением финансировании деятельности организации", — говорится в заявлении ведомства.При этом в МИД добавили, что Ереван "не возражал против принятия этого решения в ограниченном формате".Обострение отношений с АрмениейВ последнее время Армения сокращает участие в организациях на пространстве бывшего СССР. Так, в октябре прошлого года премьер-министр Никол Пашинян не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек, а затем не появился на саммите СНГ. В ноябре он отказался участвовать в саммите ОДКБ в Минске.Помимо этого, в середине февраля Пашинян сообщил о приостановке членства в этом объединении. По его мнению, Договор о коллективной безопасности в отношении республики якобы не был выполнен, "в особенности в 2021-2022 годах". В марте Пашинян заявил, что Армения может выйти из ОДКБ, если та не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенной территории страны.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала ультимативной и оскорбительной риторикой заявления руководства Армении в отношении ОДКБ. Как напомнили во внешнеполитическом ведомстве, в сентябре 2022-го по просьбе Еревана была оперативно сформирована и направлена в приграничные районы страны оценочная миссия секретариата и Объединенного штаба организации. По итогам Совет коллективной безопасности принял решение развернуть в республике мониторинговую миссию, но армянские власти отвергли ее и предпочли пригласить псевдонаблюдателей из ЕС.Тем не менее Москва по-прежнему исходит из того, что Ереван продолжает оставаться полноправным членом ОДКБ со всеми вытекающими правами и обязательствами, подчеркнули в министерстве.
https://ria.ru/20240403/armeniya-1937612677.html
https://ria.ru/20240420/odkb-1940755964.html
https://ria.ru/20240427/sng-1942485835.html
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армения, одкб, в мире, ереван
Армения, ОДКБ, В мире, Ереван
Армения отказалась финансировать деятельность ОДКБ в 2024 году

Армения воздержится от присоединения к решению о бюджете ОДКБ 2024 года

© РИА Новости / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ
Заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 8 мая — РИА Новости. Армения воздержится от участия в финансировании ОДКБ в этом году, сообщили в пресс-службе МИД республики в ответ на запрос агентства Sputnik Армения.
"Армения воздержится от присоединения к решению "О бюджете ОДКБ 2024 года" и участия в предусмотренном этим решением финансировании деятельности организации", — говорится в заявлении ведомства.
При этом в МИД добавили, что Ереван "не возражал против принятия этого решения в ограниченном формате".
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3 апреля, 15:33

Обострение отношений с Арменией

В последнее время Армения сокращает участие в организациях на пространстве бывшего СССР. Так, в октябре прошлого года премьер-министр Никол Пашинян не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек, а затем не появился на саммите СНГ. В ноябре он отказался участвовать в саммите ОДКБ в Минске.
Помимо этого, в середине февраля Пашинян сообщил о приостановке членства в этом объединении. По его мнению, Договор о коллективной безопасности в отношении республики якобы не был выполнен, "в особенности в 2021-2022 годах". В марте Пашинян заявил, что Армения может выйти из ОДКБ, если та не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенной территории страны.
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала ультимативной и оскорбительной риторикой заявления руководства Армении в отношении ОДКБ. Как напомнили во внешнеполитическом ведомстве, в сентябре 2022-го по просьбе Еревана была оперативно сформирована и направлена в приграничные районы страны оценочная миссия секретариата и Объединенного штаба организации. По итогам Совет коллективной безопасности принял решение развернуть в республике мониторинговую миссию, но армянские власти отвергли ее и предпочли пригласить псевдонаблюдателей из ЕС.
Тем не менее Москва по-прежнему исходит из того, что Ереван продолжает оставаться полноправным членом ОДКБ со всеми вытекающими правами и обязательствами, подчеркнули в министерстве.
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