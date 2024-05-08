Армения отказалась финансировать деятельность ОДКБ в 2024 году
Армения воздержится от присоединения к решению о бюджете ОДКБ 2024 года
Заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ. Архивное фото
ЕРЕВАН, 8 мая — РИА Новости. Армения воздержится от участия в финансировании ОДКБ в этом году, сообщили в пресс-службе МИД республики в ответ на запрос агентства Sputnik Армения.
"Армения воздержится от присоединения к решению "О бюджете ОДКБ 2024 года" и участия в предусмотренном этим решением финансировании деятельности организации", — говорится в заявлении ведомства.
При этом в МИД добавили, что Ереван "не возражал против принятия этого решения в ограниченном формате".
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Помимо этого, в середине февраля Пашинян сообщил о приостановке членства в этом объединении. По его мнению, Договор о коллективной безопасности в отношении республики якобы не был выполнен, "в особенности в 2021-2022 годах". В марте Пашинян заявил, что Армения может выйти из ОДКБ, если та не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенной территории страны.
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала ультимативной и оскорбительной риторикой заявления руководства Армении в отношении ОДКБ. Как напомнили во внешнеполитическом ведомстве, в сентябре 2022-го по просьбе Еревана была оперативно сформирована и направлена в приграничные районы страны оценочная миссия секретариата и Объединенного штаба организации. По итогам Совет коллективной безопасности принял решение развернуть в республике мониторинговую миссию, но армянские власти отвергли ее и предпочли пригласить псевдонаблюдателей из ЕС.
Тем не менее Москва по-прежнему исходит из того, что Ереван продолжает оставаться полноправным членом ОДКБ со всеми вытекающими правами и обязательствами, подчеркнули в министерстве.
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