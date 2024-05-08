https://ria.ru/20240508/arest-1944697284.html

Мосгорсуд оставил в СИЗО замминистра обороны Иванова

Мосгорсуд оставил в СИЗО замминистра обороны Иванова - РИА Новости, 08.05.2024

Мосгорсуд оставил в СИЗО замминистра обороны Иванова

Мосгорсуд признал законным арест замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T15:28

2024-05-08T15:28

2024-05-08T15:39

происшествия

тимур иванов

дело замминистра обороны тимура иванова

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Оставить решение об избрании меры пресечения без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласил решение судья. Заседание было закрыто от журналистов, Иванов участвовал в нем по видеосвязи из СИЗО. Поддержать его в Мосгорсуд пришла телеведущая Мария Китаева, а защита принесла четыре пакета с наградами замминистра. Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства. Замминистра вину не признает. По словам его адвоката Мурада Мусаева, следствие полагает, что Иванову за помощь компаниям-подрядчикам Минобороны "произвели ремонтно-строительные работы на объектах". В материалах следствия указаны "какие-то стоимости этих ремонтных работ, взятые с потолка", заявлял Мусаев РИА Новости. Страница с биографией Иванова через несколько дней после его ареста исчезла с сайта Минобороны.

https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html

https://ria.ru/20240424/ivanov-1941960041.html

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происшествия, тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова