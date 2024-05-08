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Мосгорсуд оставил в СИЗО замминистра обороны Иванова - РИА Новости, 08.05.2024
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15:28 08.05.2024 (обновлено: 15:39 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/arest-1944697284.html
Мосгорсуд оставил в СИЗО замминистра обороны Иванова
Мосгорсуд оставил в СИЗО замминистра обороны Иванова - РИА Новости, 08.05.2024
Мосгорсуд оставил в СИЗО замминистра обороны Иванова
Мосгорсуд признал законным арест замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T15:28
2024-05-08T15:39
происшествия
тимур иванов
дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Оставить решение об избрании меры пресечения без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласил решение судья. Заседание было закрыто от журналистов, Иванов участвовал в нем по видеосвязи из СИЗО. Поддержать его в Мосгорсуд пришла телеведущая Мария Китаева, а защита принесла четыре пакета с наградами замминистра. Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства. Замминистра вину не признает. По словам его адвоката Мурада Мусаева, следствие полагает, что Иванову за помощь компаниям-подрядчикам Минобороны "произвели ремонтно-строительные работы на объектах". В материалах следствия указаны "какие-то стоимости этих ремонтных работ, взятые с потолка", заявлял Мусаев РИА Новости. Страница с биографией Иванова через несколько дней после его ареста исчезла с сайта Минобороны.
https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html
https://ria.ru/20240424/ivanov-1941960041.html
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происшествия, тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Тимур Иванов, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Мосгорсуд оставил в СИЗО замминистра обороны Иванова

Мосгорсуд признал законным арест замминистра обороны Иванова по делу о взятке

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкТимур Иванов
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Тимур Иванов. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Оставить решение об избрании меры пресечения без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласил решение судья.
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в Басманном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Крупные российские чиновники — фигуранты уголовных дел о взяточничестве
24 апреля, 12:43
Заседание было закрыто от журналистов, Иванов участвовал в нем по видеосвязи из СИЗО.
Поддержать его в Мосгорсуд пришла телеведущая Мария Китаева, а защита принесла четыре пакета с наградами замминистра.
Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.
Замминистра вину не признает. По словам его адвоката Мурада Мусаева, следствие полагает, что Иванову за помощь компаниям-подрядчикам Минобороны "произвели ремонтно-строительные работы на объектах". В материалах следствия указаны "какие-то стоимости этих ремонтных работ, взятые с потолка", заявлял Мусаев РИА Новости.
Страница с биографией Иванова через несколько дней после его ареста исчезла с сайта Минобороны.
Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Биография Тимура Иванова
24 апреля, 11:07
 
ПроисшествияТимур ИвановДело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
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