https://ria.ru/20240508/arest-1944697284.html
Мосгорсуд оставил в СИЗО замминистра обороны Иванова
Мосгорсуд оставил в СИЗО замминистра обороны Иванова - РИА Новости, 08.05.2024
Мосгорсуд оставил в СИЗО замминистра обороны Иванова
Мосгорсуд признал законным арест замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T15:28
2024-05-08T15:28
2024-05-08T15:39
происшествия
тимур иванов
дело замминистра обороны тимура иванова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942428662_0:21:3058:1741_1920x0_80_0_0_880f50c31d8f860427973e95e39bf754.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Оставить решение об избрании меры пресечения без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласил решение судья. Заседание было закрыто от журналистов, Иванов участвовал в нем по видеосвязи из СИЗО. Поддержать его в Мосгорсуд пришла телеведущая Мария Китаева, а защита принесла четыре пакета с наградами замминистра. Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства. Замминистра вину не признает. По словам его адвоката Мурада Мусаева, следствие полагает, что Иванову за помощь компаниям-подрядчикам Минобороны "произвели ремонтно-строительные работы на объектах". В материалах следствия указаны "какие-то стоимости этих ремонтных работ, взятые с потолка", заявлял Мусаев РИА Новости. Страница с биографией Иванова через несколько дней после его ареста исчезла с сайта Минобороны.
https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html
https://ria.ru/20240424/ivanov-1941960041.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942428662_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_abf131947be80e6a55a83b83ab1867a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Тимур Иванов, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Мосгорсуд оставил в СИЗО замминистра обороны Иванова
Мосгорсуд признал законным арест замминистра обороны Иванова по делу о взятке
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Оставить решение об избрании меры пресечения без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласил решение судья.
Заседание было закрыто от журналистов, Иванов участвовал в нем по видеосвязи из СИЗО.
Поддержать его в Мосгорсуд пришла телеведущая Мария Китаева, а защита принесла четыре пакета с наградами замминистра.
Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.
Замминистра вину не признает. По словам его адвоката Мурада Мусаева, следствие полагает, что Иванову за помощь компаниям-подрядчикам Минобороны "произвели ремонтно-строительные работы на объектах". В материалах следствия указаны "какие-то стоимости этих ремонтных работ, взятые с потолка", заявлял Мусаев РИА Новости.
Страница с биографией Иванова через несколько дней после его ареста исчезла с сайта Минобороны.