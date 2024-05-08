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Суд арестовал бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии - РИА Новости, 08.05.2024
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15:28 08.05.2024 (обновлено: 15:49 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/arest-1944696400.html
Суд арестовал бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии
Суд арестовал бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии - РИА Новости, 08.05.2024
Суд арестовал бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии
Советский районный суд Уфы арестовал бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Клебанова, обвиняемого в получении взятки в размере... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T15:28
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УФА, 8 мая – РИА Новости. Советский районный суд Уфы арестовал бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Клебанова, обвиняемого в получении взятки в размере пяти миллионов рублей от компании-грузоперевозчика, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд постановил... заключить под стражу на 2 месяца, до 7 июля", - сказал судья Ришат Габдрахманов.На просьбу журналистов прокомментировать обвинение Клебанов ответил, что "следствие разберётся".Его защитник Денис Сагидуллин сказал РИА Новости, что просил суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.После оглашения постановления другой адвокат Клебанова отказался от комментариев. Экс-чиновника вывели из зала суда в наручниках.Во вторник пресс-служба главы Башкирии сообщила о задержании министра транспорта и дорожного хозяйства республики Александра Клебанова и его увольнении. Его обязанности возложили на заместителя министра Любовь Минакову.СК РФ сообщал, что 47-летнего чиновника задержали за взятку в размере 5 миллионов рублей от компании-перевозчика в рамках реконструкции автодороги. По версии следствия, фигурант, будучи членом совета директоров АО "Башкиравтодор", в мае 2023 года угрожал фирме создать искусственные препятствия в получении оплаты за проделанную работу.Клебанов занимал пост министра транспорта и дорожного хозяйства республики с декабря 2022 года.
https://ria.ru/20240507/srok-1944490985.html
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происшествия, уфа, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Уфа, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд арестовал бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии

Суд арестовал экс-министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Клебанова

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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УФА, 8 мая – РИА Новости. Советский районный суд Уфы арестовал бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Клебанова, обвиняемого в получении взятки в размере пяти миллионов рублей от компании-грузоперевозчика, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил... заключить под стражу на 2 месяца, до 7 июля", - сказал судья Ришат Габдрахманов.
На просьбу журналистов прокомментировать обвинение Клебанов ответил, что "следствие разберётся".
Его защитник Денис Сагидуллин сказал РИА Новости, что просил суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.
После оглашения постановления другой адвокат Клебанова отказался от комментариев. Экс-чиновника вывели из зала суда в наручниках.
Зал суда - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
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7 мая, 18:15
Во вторник пресс-служба главы Башкирии сообщила о задержании министра транспорта и дорожного хозяйства республики Александра Клебанова и его увольнении. Его обязанности возложили на заместителя министра Любовь Минакову.
СК РФ сообщал, что 47-летнего чиновника задержали за взятку в размере 5 миллионов рублей от компании-перевозчика в рамках реконструкции автодороги. По версии следствия, фигурант, будучи членом совета директоров АО "Башкиравтодор", в мае 2023 года угрожал фирме создать искусственные препятствия в получении оплаты за проделанную работу.
Клебанов занимал пост министра транспорта и дорожного хозяйства республики с декабря 2022 года.
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