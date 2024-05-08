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Журналистку, обвиняемую в вымогательстве, выпустили из пермского СИЗО - РИА Новости, 08.05.2024
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14:54 08.05.2024 (обновлено: 15:44 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/arest-1944679237.html
Журналистку, обвиняемую в вымогательстве, выпустили из пермского СИЗО
Журналистку, обвиняемую в вымогательстве, выпустили из пермского СИЗО - РИА Новости, 08.05.2024
Журналистку, обвиняемую в вымогательстве, выпустили из пермского СИЗО
Журналистку и общественницу из Пермского края Наталью Балякину, обвиняемую в вымогательстве, суд перевел из СИЗО под домашний арест, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T14:54
2024-05-08T15:44
происшествия
пермский край
россия
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ПЕРМЬ, 8 мая - РИА Новости. Журналистку и общественницу из Пермского края Наталью Балякину, обвиняемую в вымогательстве, суд перевел из СИЗО под домашний арест, сообщили РИА Новости в Чайковском городском суде. "Наталье Михайловне заменили меру пресечения на домашний арест сроком на один месяц, до 9 июня", - рассказали в суде. Следователь обратился с ходатайством о продлении ареста, однако суд смягчил меру пресечения в связи с плохим самочувствием фигурантки. При этом срок следствия был продлен еще на четыре месяца. Балякиной предъявлено обвинение по пункту "г" части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство). В СИЗО ее отправили в начале февраля. Адвокат журналистки предлагал ограничиться более мягкой мерой пресечения, так как его подзащитная находится в преклонном возрасте, имеет ряд серьезных заболеваний и инвалидность. Наталья Балякина была редактором газеты "Чайковские ведомости" в период с 2014 по 2018 годы. С 2021 по 2022 годы она была зарегистрирована в качестве ИП, специализирующегося на издании газет.
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происшествия, пермский край, россия
Происшествия, Пермский край, Россия
Журналистку, обвиняемую в вымогательстве, выпустили из пермского СИЗО

Суд перевел обвиняемую в вымогательстве журналистку Балякину под домашний арест

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Молоток судьи. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 8 мая - РИА Новости. Журналистку и общественницу из Пермского края Наталью Балякину, обвиняемую в вымогательстве, суд перевел из СИЗО под домашний арест, сообщили РИА Новости в Чайковском городском суде.
"Наталье Михайловне заменили меру пресечения на домашний арест сроком на один месяц, до 9 июня", - рассказали в суде.
© Фото : Наталья Балякина/ВКонтактеНаталья Балякина
Наталья Балякина - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© Фото : Наталья Балякина/ВКонтакте
Наталья Балякина
Следователь обратился с ходатайством о продлении ареста, однако суд смягчил меру пресечения в связи с плохим самочувствием фигурантки. При этом срок следствия был продлен еще на четыре месяца.
Балякиной предъявлено обвинение по пункту "г" части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство). В СИЗО ее отправили в начале февраля. Адвокат журналистки предлагал ограничиться более мягкой мерой пресечения, так как его подзащитная находится в преклонном возрасте, имеет ряд серьезных заболеваний и инвалидность.
Наталья Балякина была редактором газеты "Чайковские ведомости" в период с 2014 по 2018 годы. С 2021 по 2022 годы она была зарегистрирована в качестве ИП, специализирующегося на издании газет.
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