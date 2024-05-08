https://ria.ru/20240508/aktsiya-1944828489.html
В "Бессмертном полку" в Париже обвинили США в развязывании войны на Украине
В "Бессмертном полку" в Париже обвинили США в развязывании войны на Украине - РИА Новости, 08.05.2024
В "Бессмертном полку" в Париже обвинили США в развязывании войны на Украине
Французы, пришедшие на акцию "Бессмертный полк" в Париже, заявили РИА Новости, что в интересах Европы – создание союза с Россией, обвинив США в развязывании... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T23:14
2024-05-08T23:14
2024-05-08T23:15
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париж
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день победы
томск
специальная военная операция на украине
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ПАРИЖ, 8 мая - РИА Новости. Французы, пришедшие на акцию "Бессмертный полк" в Париже, заявили РИА Новости, что в интересах Европы – создание союза с Россией, обвинив США в развязывании войны на Украине против Москвы. Жюли пришла на акцию с плакатом "Прекратим эту прокси-войну, организованную на Украине США против России!". "Нас хотят настроить против России. Но эта война не была инициирована Россией, США вынудили Россию пойти на крайние меры, и мы это прекрасно понимаем", - заявила собеседница агентства. Она и её спутник сообщили, что из-за их позиции у них начались проблемы на работе. "Нас делают изгоями, считают "пророссийскими" и "пропутинскими", даже фашистами. Но мы продолжаем придерживаться наших взглядов, так как считаем, что мы на правильной стороне!" - сказали они. Ещё один француз, представившийся Анри, заявил, что агрессивная антироссийская риторика французских властей противоречит интересам Франции и Европы. На его плакате было написано: "Нет войне и мировой экономике войны!". "Роль ЕС должна быть не в том, чтобы вооружать Украину, а в том, чтобы искать мир. Но ЕС - вассал США, и мы сегодня играем против себя же самих, мы предаём свои интересы. Мы должны защищать интересы Франции и создать альянс с Россией. Мы за союз Европы и России, тогда мы могли бы стать по-настоящему мощной державой", - сказал он. По мнению Люка, долг французов – не забывать о вкладе советского народа в победу над фашизмом. "Но тут об этом теперь очень мало говорят, мэрии не устраивают никаких памятных мероприятий. Эта победа, борьба с фашизмом - это то, что нас объединяло. И я считаю, что возможные нападки украинцев на это шествие – это оправдание фашизма", - сказал он. В Париже в среду проходит шествие "Бессмертного полка", в нем участвуют несколько сотен человек. Участники с флагами России и Советского союза идут маршем от площади Республики до кладбища Пер-Лашез, где мероприятие завершится возложением цветов к памятнику российским бойцам Сопротивления. По оценке корреспондента РИА Новости, несколько сотен человек пришли почтить память своих близких, павших во Второй мировой войне. В толпе – множество цветных и черно-белых фотографий участников войны, гвоздики, розы и георгиевские ленты. Участники под гитару поют советские военные песни и зачитывают стихи. "Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
https://ria.ru/20240508/zapad-1944516077.html
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Шествие "Бессмертного полка" в Париже
Шествие "Бессмертного полка", приуроченное ко Дню Победы, началось c площади Республики в Париже, передает корреспондент РИА Новости. Участники с флагами России и Советского Союза идут маршем до кладбища Пер-Лашез, где мероприятие завершится возложением цветов к памятнику российским бойцам Сопротивления.
2024-05-08T23:14
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в мире, париж, россия, день победы, томск
В мире, Париж, Россия, День Победы, Томск, Специальная военная операция на Украине
В "Бессмертном полку" в Париже обвинили США в развязывании войны на Украине
В "Бессмертном полку" в Париже призвали закончить устроенную США войну против РФ
ПАРИЖ, 8 мая - РИА Новости. Французы, пришедшие на акцию "Бессмертный полк" в Париже, заявили РИА Новости, что в интересах Европы – создание союза с Россией, обвинив США в развязывании войны на Украине против Москвы.
Жюли пришла на акцию с плакатом "Прекратим эту прокси-войну, организованную на Украине США против России!".
"Нас хотят настроить против России. Но эта война не была инициирована Россией, США вынудили Россию пойти на крайние меры, и мы это прекрасно понимаем", - заявила собеседница агентства.
Она и её спутник сообщили, что из-за их позиции у них начались проблемы на работе.
"Нас делают изгоями, считают "пророссийскими" и "пропутинскими", даже фашистами. Но мы продолжаем придерживаться наших взглядов, так как считаем, что мы на правильной стороне!" - сказали они.
Ещё один француз, представившийся Анри, заявил, что агрессивная антироссийская риторика французских властей противоречит интересам Франции и Европы. На его плакате было написано: "Нет войне и мировой экономике войны!".
"Роль ЕС должна быть не в том, чтобы вооружать Украину, а в том, чтобы искать мир. Но ЕС - вассал США, и мы сегодня играем против себя же самих, мы предаём свои интересы. Мы должны защищать интересы Франции и создать альянс с Россией. Мы за союз Европы и России, тогда мы могли бы стать по-настоящему мощной державой", - сказал он.
По мнению Люка, долг французов – не забывать о вкладе советского народа в победу над фашизмом.
"Но тут об этом теперь очень мало говорят, мэрии не устраивают никаких памятных мероприятий. Эта победа, борьба с фашизмом - это то, что нас объединяло. И я считаю, что возможные нападки украинцев на это шествие – это оправдание фашизма", - сказал он.
В Париже в среду проходит шествие "Бессмертного полка", в нем участвуют несколько сотен человек.
Участники с флагами России и Советского союза идут маршем от площади Республики до кладбища Пер-Лашез, где мероприятие завершится возложением цветов к памятнику российским бойцам Сопротивления.
По оценке корреспондента РИА Новости, несколько сотен человек пришли почтить память своих близких, павших во Второй мировой войне. В толпе – множество цветных и черно-белых фотографий участников войны, гвоздики, розы и георгиевские ленты.
Участники под гитару поют советские военные песни и зачитывают стихи.
"Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России
и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске
по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.