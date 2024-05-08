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В X5 Retail Group рассказали, как распределят акции российских держателей - РИА Новости, 08.05.2024
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19:39 08.05.2024 (обновлено: 19:56 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/aktsii-1944790148.html
В X5 Retail Group рассказали, как распределят акции российских держателей
В X5 Retail Group рассказали, как распределят акции российских держателей - РИА Новости, 08.05.2024
В X5 Retail Group рассказали, как распределят акции российских держателей
Распределение акций нидерландской X5 Retail Group N.V. после приостановки ее корпоративных прав в ее "дочке" в РФ для российских держателей будет осуществлено... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T19:39
2024-05-08T19:56
экономика
россия
виктор евтухов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
x5 retail group
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Распределение акций нидерландской X5 Retail Group N.V. после приостановки ее корпоративных прав в ее "дочке" в РФ для российских держателей будет осуществлено автоматически ориентировочно в августе 2024 года, сообщает ритейлер."Держателям депозитарных расписок Х5 с хранением в российской депозитарной инфраструктуре не требуется предпринимать дополнительных действий. В соответствии с решением СД Банка России от 26 апреля 2024 года распределение акций компании для них будет осуществлено автоматически ориентировочно в августе 2024 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что для нероссийских держателей депозитарных расписок Х5 условием вступления в прямое владение акциями может быть получение регуляторных согласований от органов государственной власти РФ и/или иных государств.Компания планирует в ближайшее время обратиться к российским регуляторам для получения разъяснений о конкретном механизме исполнения заявок нерезидентов для участия в распределении. "Обязательным условием для получения акций компании является наличие счета для учета прав на ценные бумаги – либо лицевого счета в реестре акционеров компании, который будет вести регистратор, или в любом российском депозитарии. В соответствии с российским законодательством возможна ситуация, когда открытый счет для учета прав на ценные бумаги может быть только счетом типа "С", - добавляется в сообщении.При этом в соответствии с решением суда нераспределенные акции будут возвращены X5 после 31 декабря 2024 года.Правительство РФ в начале марта включило ООО "Корпоративный центр ИКС 5" в перечень экономически значимых организаций - для реализации закона об исключении иностранных холдингов из структуры владения. Минпромторг РФ в марте подал заявление в суд о приостановке корпоративных прав X5 Retail Group N.V. в отношении российской "дочки". По словам статс-секретаря - замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, доля нидерландской группы в уставном капитале "дочки", превышающая 50%, создавала риски причинения вреда не только российской компании, но и гражданам России.Позднее суд удовлетворил иск Минпромторга, но полного текста решения опубликовано не было. Тогда ритейлер сообщал, что решение приостанавливает права акционеров общества в дочернем обществе и передает принадлежащие компании акции в дочернем обществе самому дочернему обществу. Решение означает, что российские держатели и конечные владельцы депозитарных расписок компании обязаны принять распределение акций "дочки" пропорционально их доле в компании, а нероссийским владельцам и бенефициарам компании будет предоставлена возможность сделать это.
https://ria.ru/20240427/evtukhov-1942670139.html
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https://ria.ru/20240427/rossiya-1942635286.html
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экономика, россия, виктор евтухов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), x5 retail group
Экономика, Россия, Виктор Евтухов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), X5 Retail Group
В X5 Retail Group рассказали, как распределят акции российских держателей

Распределение акций X5 Retail Group в России проведут в августе 2024 года

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСотрудник склада в распределительном центре компании X5 Retail Group
Сотрудник склада в распределительном центре компании X5 Retail Group - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сотрудник склада в распределительном центре компании X5 Retail Group. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Распределение акций нидерландской X5 Retail Group N.V. после приостановки ее корпоративных прав в ее "дочке" в РФ для российских держателей будет осуществлено автоматически ориентировочно в августе 2024 года, сообщает ритейлер.
"Держателям депозитарных расписок Х5 с хранением в российской депозитарной инфраструктуре не требуется предпринимать дополнительных действий. В соответствии с решением СД Банка России от 26 апреля 2024 года распределение акций компании для них будет осуществлено автоматически ориентировочно в августе 2024 года", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что для нероссийских держателей депозитарных расписок Х5 условием вступления в прямое владение акциями может быть получение регуляторных согласований от органов государственной власти РФ и/или иных государств.
Компания планирует в ближайшее время обратиться к российским регуляторам для получения разъяснений о конкретном механизме исполнения заявок нерезидентов для участия в распределении. "Обязательным условием для получения акций компании является наличие счета для учета прав на ценные бумаги – либо лицевого счета в реестре акционеров компании, который будет вести регистратор, или в любом российском депозитарии. В соответствии с российским законодательством возможна ситуация, когда открытый счет для учета прав на ценные бумаги может быть только счетом типа "С", - добавляется в сообщении.
При этом в соответствии с решением суда нераспределенные акции будут возвращены X5 после 31 декабря 2024 года.
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Правительство РФ в начале марта включило ООО "Корпоративный центр ИКС 5" в перечень экономически значимых организаций - для реализации закона об исключении иностранных холдингов из структуры владения. Минпромторг РФ в марте подал заявление в суд о приостановке корпоративных прав X5 Retail Group N.V. в отношении российской "дочки". По словам статс-секретаря - замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, доля нидерландской группы в уставном капитале "дочки", превышающая 50%, создавала риски причинения вреда не только российской компании, но и гражданам России.
Позднее суд удовлетворил иск Минпромторга, но полного текста решения опубликовано не было. Тогда ритейлер сообщал, что решение приостанавливает права акционеров общества в дочернем обществе и передает принадлежащие компании акции в дочернем обществе самому дочернему обществу. Решение означает, что российские держатели и конечные владельцы депозитарных расписок компании обязаны принять распределение акций "дочки" пропорционально их доле в компании, а нероссийским владельцам и бенефициарам компании будет предоставлена возможность сделать это.
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ЭкономикаРоссияВиктор ЕвтуховМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)X5 Retail Group
 
 
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