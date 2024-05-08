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Эксперт рассказал, сколько Euroclear может заработать на российских активах - РИА Новости, 08.05.2024
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23:13 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/aktivy-1944828311.html
Эксперт рассказал, сколько Euroclear может заработать на российских активах
Эксперт рассказал, сколько Euroclear может заработать на российских активах - РИА Новости, 08.05.2024
Эксперт рассказал, сколько Euroclear может заработать на российских активах
Расчетно-клиринговый центр Euroclear может заработать на замороженных российских активах 6 миллиардов евро в этом году в дополнение к 5,221 миллиарда,... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T23:13
2024-05-08T23:13
украина
россия
бельгия
максим осадчий
жозеп боррель
евросоюз
euroclear
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Расчетно-клиринговый центр Euroclear может заработать на замороженных российских активах 6 миллиардов евро в этом году в дополнение к 5,221 миллиарда, полученным за предшествующие два года, заявил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. "С учетом того, что за первый квартал 2024 года Euroclear заработал еще 1,6 миллиарда евро на российских активах, можно ожидать, что в целом за 2024 год он может заработать около 6 миллиардов евро", - оценил эксперт. В расчетно-клиринговой системе Euroclear находятся замороженные активы ЦБ РФ на сумму около 191 миллиарда евро. Euroclear, по данным самой организации, уже заработал на российских активах, заблокированных в центральном депозитарии ценных бумаг из-за санкций ЕС, 4,4 миллиарда евро в 2023 году и 821 миллион евро в 2022 году. Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в среду предварительно согласовали решение по использованию чрезвычайных доходов от иммобилизованных российских суверенных активов для военной помощи Украине, сообщило представительство председательствующей в Совете ЕС Бельгии. Еврокомиссия и глава евродипломатии Жозеп Боррель в конце марта представили странам Евросоюза свое предложение по использованию доходов от замороженных активов ЦБ России для военной помощи Украине. В частности, в 2024 году Брюссель планирует потратить 90% полученных доходов на поставки Киеву оружия. Первые операции с российскими деньгами на военную помощь Украины Еврокомиссия запланировала уже на лето. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины.
https://ria.ru/20230917/konfiskatsiya-1896589883.html
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украина, россия, бельгия, максим осадчий, жозеп боррель, евросоюз, euroclear, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии, в мире
Украина, Россия, Бельгия, Максим Осадчий, Жозеп Боррель, Евросоюз, Euroclear, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Санкции в отношении России, В мире
Эксперт рассказал, сколько Euroclear может заработать на российских активах

Эксперт Осадчий: Euroclear может заработать 6 миллиардов евро на активах РФ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЕвро
Евро - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Расчетно-клиринговый центр Euroclear может заработать на замороженных российских активах 6 миллиардов евро в этом году в дополнение к 5,221 миллиарда, полученным за предшествующие два года, заявил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
"С учетом того, что за первый квартал 2024 года Euroclear заработал еще 1,6 миллиарда евро на российских активах, можно ожидать, что в целом за 2024 год он может заработать около 6 миллиардов евро", - оценил эксперт.
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В расчетно-клиринговой системе Euroclear находятся замороженные активы ЦБ РФ на сумму около 191 миллиарда евро. Euroclear, по данным самой организации, уже заработал на российских активах, заблокированных в центральном депозитарии ценных бумаг из-за санкций ЕС, 4,4 миллиарда евро в 2023 году и 821 миллион евро в 2022 году.
Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в среду предварительно согласовали решение по использованию чрезвычайных доходов от иммобилизованных российских суверенных активов для военной помощи Украине, сообщило представительство председательствующей в Совете ЕС Бельгии.
Еврокомиссия и глава евродипломатии Жозеп Боррель в конце марта представили странам Евросоюза свое предложение по использованию доходов от замороженных активов ЦБ России для военной помощи Украине. В частности, в 2024 году Брюссель планирует потратить 90% полученных доходов на поставки Киеву оружия. Первые операции с российскими деньгами на военную помощь Украины Еврокомиссия запланировала уже на лето.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины.
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19 марта, 08:00
 
УкраинаРоссияБельгияМаксим ОсадчийЖозеп БоррельЕвросоюзEuroclearЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Санкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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