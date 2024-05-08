https://ria.ru/20240508/aktivy-1944559157.html

СМИ раскрыли, сколько принесли замороженные в Euroclear российские активы

СМИ раскрыли, сколько принесли замороженные в Euroclear российские активы - РИА Новости, 08.05.2024

СМИ раскрыли, сколько принесли замороженные в Euroclear российские активы

Замороженные российские активы в депозитарии Euroclear принесли 1,6 миллиарда евро за первый триместр 2024 года, сообщило бельгийское издание Echo со ссылкой на РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T02:28

2024-05-08T02:28

2024-05-08T02:30

россия

украина

брюссель

олаф шольц

жозеп боррель

сергей лавров

евросоюз

euroclear

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БРЮССЕЛЬ, 8 мая - РИА Новости. Замороженные российские активы в депозитарии Euroclear принесли 1,6 миллиарда евро за первый триместр 2024 года, сообщило бельгийское издание Echo со ссылкой на данные этой расчетно-клиринговой системы со штаб-квартирой в Бельгии. "На счетах Euroclear заблокировано российских активов на более 200 миллиардов евро. Только в первый триместр 2024 года эти активы принесли 1,6 миллиарда евро", - говорится в сообщении. Как пояснила в интервью бельгийскому изданию новая глава Euroclear Валери Урбен, порядка 100 сотрудников депозитария занимаются вопросами управления российским активами. "Этим достаточно сложно управлять. Более ста сотрудников занимаются управлением этими активами на ежедневной основе. Нам надо постоянно реагировать на новые тексты, новые санкции и ответные российские меры", - сказала она. В феврале этого года Совет Евросоюза утвердил решение по доходам от замороженных в ЕС российских активов, постановил учитывать их отдельно и хранить на специальных счетах. Депозитарии не могут использовать их по своему усмотрению. Как ожидается, в среду представители стран-членов Евросоюза на заседании в Брюсселе будут готовить к утверждению решение по использованию чрезвычайных доходов от иммобилизованных российских суверенных активов для военной помощи Украине. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что в Евросоюзе достигнут консенсус об использовании 90% доходов от замороженных российских активов на военные нужды Украины. Еврокомиссия и глава евродипломатии Жозеп Боррель в конце марта представили странам Евросоюза свое предложение по использованию доходов от замороженных активов ЦБ России для военной помощи Украине (порядка 3 миллиардов евро в год). В частности, в 2024 году Брюссель планирует потратить 90% полученных доходов на поставки Киеву оружия. Первые операции с российскими деньгами на военную помощь Украины Еврокомиссия запланировала уже на лето. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны и государства "Большой семерки" заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования доходов от замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".

https://ria.ru/20240503/evropa-1943621081.html

https://ria.ru/20240427/reshenie-1942835840.html

https://ria.ru/20240422/aktivy-1941418802.html

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россия, украина, брюссель, олаф шольц, жозеп боррель, сергей лавров, евросоюз, euroclear, совет евросоюза, в мире