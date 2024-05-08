https://ria.ru/20240508/akhmat-1944617281.html

Командир "Ахмата" наградил бойцов, удерживавших населенный пункт в Донбассе

Командир "Ахмата" наградил бойцов, удерживавших населенный пункт в Донбассе - РИА Новости, 08.05.2024

Командир "Ахмата" наградил бойцов, удерживавших населенный пункт в Донбассе

Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов наградил группу бойцов, которые почти четыре месяца удерживали один из населенных пунктов в Донбассе, передает... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T11:29

2024-05-08T11:29

2024-05-08T12:51

донбасс

апты алаудинов

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 8 мая - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов наградил группу бойцов, которые почти четыре месяца удерживали один из населенных пунктов в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости. Ранее командир роты спецназа "Ахмат" с позывным "Щербак" рассказал РИА Новости, что группа бойцов его подразделения почти четыре месяца практически в полном окружении держала оборону одного из населенных пунктов в Донбассе. Награждение проходило в одном из госпиталей. Алаудинов лично наградил бойцов, в том числе медалями "За отвагу", "За храбрость", а также орденами Мужества. Среди награжденных был и командир одной из эвакуационных групп "Ахмата" алтаец с позывным "Кыпчак", рассказывавший ранее РИА Новости о том, как порядка 14 часов при помощи только одного ножа откапывал себя из-под завалов после атаки ВСУ, зная, что ему нужно еще выполнить задачи, в том числе и по эвакуации раненых из окружения. "Кем мы в нашей стране должны гордится, если не этими ребятами? Вот, пожалуйста, это и есть герои. Вы думаете, в каких-то войнах, в истории наших государств были какие-то другие герои, какие-то сверхъестественные люди. Нет, это вот такие ребята, которые приезжали откуда-то из деревень, становились героями, о которых потом писали книги, снимали фильмы и рассказывали потом своим детям, внукам, правнукам. Вот они и есть эти герои. Я горжусь тем, что у меня в "Ахмате" есть вот такие герои. Так что каждому из них я говорю спасибо, каждый из них герой и каждый из них действительно заслуживает уважения. Об этом должна знать наша страна", - прокомментировал РИА Новости подвиг бойцов Алаудинов. Командир спецназа "Ахмат" поблагодарил бойцов за службу, пожелал им скорейшего возвращения в строй. Одного из бойцов, получившего серьезное ранение при выходе из окружения и эвакуированного из зоны СВО, Алаудинов поздравил по видеосвязи. "Я считаю, что вами по праву должна гордиться вся страна. Спасибо вам, у нас с вами еще много недоделанных дел. Мы еще должны до конца добить нашего врага. Кто-то имеет право уже пойти домой и жить своей жизнью, потому что у кого-то уже срок контракта закончился. Но большая часть из вас продолжит и дальше бить врага, и делать все во имя победы нашей страны", - сказал Алаудинов.

https://ria.ru/20240111/voennyy-1920812645.html

https://ria.ru/20240114/rotatsii-1921221854.html

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Награждение бойцов, которые почти 4 месяца героически удерживали населенный пункт в Донбассе "Твоя отвага - о ней потом будут писать книги" Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов наградил бойцов, которые почти 4 месяца практически в полном окружении героически удерживали населенный пункт в Донбассе. Среди награжденных был и командир одной из эвакуационных групп "Ахмата" - алтаец с позывным "Кыпчак", который 14 часов откапывал себя из-под завалов с помощью одного ножа. 2024-05-08T11:29 true PT4M22S

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донбасс, апты алаудинов, вооруженные силы украины