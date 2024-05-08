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Пентагон прорабатывает возможность военного присутствия в Западной Африке - РИА Новости, 08.05.2024
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18:25 08.05.2024 (обновлено: 18:39 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/afrika-1944768016.html
Пентагон прорабатывает возможность военного присутствия в Западной Африке
Пентагон прорабатывает возможность военного присутствия в Западной Африке - РИА Новости, 08.05.2024
Пентагон прорабатывает возможность военного присутствия в Западной Африке
США прорабатывают возможность создания военного присутствия в Западной Африке и расширения партнерства с этими странами, заявил в среду шеф Пентагона Ллойд... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T18:25
2024-05-08T18:39
западная африка
сша
министерство обороны сша
в мире
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. США прорабатывают возможность создания военного присутствия в Западной Африке и расширения партнерства с этими странами, заявил в среду шеф Пентагона Ллойд Остин."Это важная территория. В настоящее время мы совместно с госдепартаментом прорабатываем вопрос касательно тех стран, которые вы упомянули (Мали и Буркина-Фасо - ред.), и развиваем возможности для установления присутствия и развития более значимого партнерства с ними", - сказал Остин во время слушаний в сенатском комитете по бюджетным ассигнованиям. Как отметил глава оборонного ведомства США, работа по созданию такого рода присутствия "продолжается".США в последние недели столкнулись с проблемой прекращения военного сотрудничества с Чадом и Нигером по инициативе этих стран. Бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски, комментируя эти события, ранее заявила РИА Новости, что подобные шаги знаменуют собой конец и провал неоколониальной политики США в отношении Африки.
https://ria.ru/20240503/gotovnost-1943754656.html
западная африка
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западная африка, сша, министерство обороны сша, в мире, ллойд остин
Западная Африка, США, Министерство обороны США, В мире, Ллойд Остин
Пентагон прорабатывает возможность военного присутствия в Западной Африке

Остин: Пентагон прорабатывает возможность военного присутствия в Западной Африке

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. США прорабатывают возможность создания военного присутствия в Западной Африке и расширения партнерства с этими странами, заявил в среду шеф Пентагона Ллойд Остин.
"Это важная территория. В настоящее время мы совместно с госдепартаментом прорабатываем вопрос касательно тех стран, которые вы упомянули (Мали и Буркина-Фасо - ред.), и развиваем возможности для установления присутствия и развития более значимого партнерства с ними", - сказал Остин во время слушаний в сенатском комитете по бюджетным ассигнованиям. Как отметил глава оборонного ведомства США, работа по созданию такого рода присутствия "продолжается".
США в последние недели столкнулись с проблемой прекращения военного сотрудничества с Чадом и Нигером по инициативе этих стран. Бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски, комментируя эти события, ранее заявила РИА Новости, что подобные шаги знаменуют собой конец и провал неоколониальной политики США в отношении Африки.
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Источник: американские военные в Нигере объявили повышенную готовность
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Западная АфрикаСШАМинистерство обороны СШАВ миреЛлойд Остин
 
 
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