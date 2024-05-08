https://ria.ru/20240508/afrika-1944768016.html

Пентагон прорабатывает возможность военного присутствия в Западной Африке

Пентагон прорабатывает возможность военного присутствия в Западной Африке - РИА Новости, 08.05.2024

Пентагон прорабатывает возможность военного присутствия в Западной Африке

США прорабатывают возможность создания военного присутствия в Западной Африке и расширения партнерства с этими странами, заявил в среду шеф Пентагона Ллойд... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T18:25

2024-05-08T18:25

2024-05-08T18:39

западная африка

сша

министерство обороны сша

в мире

ллойд остин

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ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. США прорабатывают возможность создания военного присутствия в Западной Африке и расширения партнерства с этими странами, заявил в среду шеф Пентагона Ллойд Остин."Это важная территория. В настоящее время мы совместно с госдепартаментом прорабатываем вопрос касательно тех стран, которые вы упомянули (Мали и Буркина-Фасо - ред.), и развиваем возможности для установления присутствия и развития более значимого партнерства с ними", - сказал Остин во время слушаний в сенатском комитете по бюджетным ассигнованиям. Как отметил глава оборонного ведомства США, работа по созданию такого рода присутствия "продолжается".США в последние недели столкнулись с проблемой прекращения военного сотрудничества с Чадом и Нигером по инициативе этих стран. Бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски, комментируя эти события, ранее заявила РИА Новости, что подобные шаги знаменуют собой конец и провал неоколониальной политики США в отношении Африки.

https://ria.ru/20240503/gotovnost-1943754656.html

западная африка

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

западная африка, сша, министерство обороны сша, в мире, ллойд остин