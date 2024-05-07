Зеленский обратился с призывом к Западу
Tagesschau: Зеленский призвал Запад поторопиться с поставками оружия Украине
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад ускорить обещанные поставки оружия ВСУ, пишет Tagesschau.
"За политическими решениями должна следовать реальная логистика - фактическое получение оружия нашими солдатами", — заявил он.
Зеленский отметил недостаточное координирование сотрудничество с партнерами.
В комментариях в соцсети X под обращением Зеленского пользователи призвали его перестать врать, заключить срочный мир и заявили, что Вашингтон будет продолжать дергать за ниточки Зеленского, чтобы провоцировать Россию.
В начале мая газета Guardian писала, что задержка в выделении недавно одобренной в Вашингтоне миллиардной военной помощи Украине дорого обошлась Киеву. Она позволила России перехватить стратегическую инициативу после провала контрнаступления Киева прошлым летом.
В комментариях в соцсети X под обращением Зеленского пользователи призвали его перестать врать, заключить срочный мир и заявили, что Вашингтон будет продолжать дергать за ниточки Зеленского, чтобы провоцировать Россию.
В начале мая газета Guardian писала, что задержка в выделении недавно одобренной в Вашингтоне миллиардной военной помощи Украине дорого обошлась Киеву. Она позволила России перехватить стратегическую инициативу после провала контрнаступления Киева прошлым летом.
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