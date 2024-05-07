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Зеленский обратился с призывом к Западу - РИА Новости, 07.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:17 07.05.2024 (обновлено: 10:48 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/zelenskiy-1944296495.html
Зеленский обратился с призывом к Западу
Зеленский обратился с призывом к Западу - РИА Новости, 07.05.2024
Зеленский обратился с призывом к Западу
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад ускорить обещанные поставки оружия ВСУ, пишет Tagesschau. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T09:17
2024-05-07T10:48
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
владимир зеленский
украина
россия
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад ускорить обещанные поставки оружия ВСУ, пишет Tagesschau. "За политическими решениями должна следовать реальная логистика - фактическое получение оружия нашими солдатами", — заявил он.Зеленский отметил недостаточное координирование сотрудничество с партнерами.В комментариях в соцсети X под обращением Зеленского пользователи призвали его перестать врать, заключить срочный мир и заявили, что Вашингтон будет продолжать дергать за ниточки Зеленского, чтобы провоцировать Россию.В начале мая газета Guardian писала, что задержка в выделении недавно одобренной в Вашингтоне миллиардной военной помощи Украине дорого обошлась Киеву. Она позволила России перехватить стратегическую инициативу после провала контрнаступления Киева прошлым летом.
https://ria.ru/20240507/sholts-1944312734.html
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в мире, вооруженные силы украины, владимир зеленский, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Украина, Россия
Зеленский обратился с призывом к Западу

Tagesschau: Зеленский призвал Запад поторопиться с поставками оружия Украине

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад ускорить обещанные поставки оружия ВСУ, пишет Tagesschau.
"За политическими решениями должна следовать реальная логистика - фактическое получение оружия нашими солдатами", — заявил он.
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Зеленский отметил недостаточное координирование сотрудничество с партнерами.

В комментариях в соцсети X под обращением Зеленского пользователи призвали его перестать врать, заключить срочный мир и заявили, что Вашингтон будет продолжать дергать за ниточки Зеленского, чтобы провоцировать Россию.

В начале мая газета Guardian писала, что задержка в выделении недавно одобренной в Вашингтоне миллиардной военной помощи Украине дорого обошлась Киеву. Она позволила России перехватить стратегическую инициативу после провала контрнаступления Киева прошлым летом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
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