https://ria.ru/20240507/zelenskiy-1944296495.html

Зеленский обратился с призывом к Западу

Зеленский обратился с призывом к Западу - РИА Новости, 07.05.2024

Зеленский обратился с призывом к Западу

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад ускорить обещанные поставки оружия ВСУ, пишет Tagesschau. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T09:17

2024-05-07T09:17

2024-05-07T10:48

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад ускорить обещанные поставки оружия ВСУ, пишет Tagesschau. "За политическими решениями должна следовать реальная логистика - фактическое получение оружия нашими солдатами", — заявил он.Зеленский отметил недостаточное координирование сотрудничество с партнерами.В комментариях в соцсети X под обращением Зеленского пользователи призвали его перестать врать, заключить срочный мир и заявили, что Вашингтон будет продолжать дергать за ниточки Зеленского, чтобы провоцировать Россию.В начале мая газета Guardian писала, что задержка в выделении недавно одобренной в Вашингтоне миллиардной военной помощи Украине дорого обошлась Киеву. Она позволила России перехватить стратегическую инициативу после провала контрнаступления Киева прошлым летом.

https://ria.ru/20240507/sholts-1944312734.html

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в мире, вооруженные силы украины, владимир зеленский, украина, россия