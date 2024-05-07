https://ria.ru/20240507/zaderzhanie-1944454433.html

В Херсонской области задержали завербованного Украиной сотрудника МЧС

В Херсонской области задержали завербованного Украиной сотрудника МЧС - РИА Новости, 07.05.2024

В Херсонской области задержали завербованного Украиной сотрудника МЧС

Силовики задержали сотрудника МЧС России по Херсонской области, который был завербован военной разведкой Украины и хранил у себя самодельные взрывные устройства РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T16:20

2024-05-07T16:20

2024-05-07T16:33

херсонская область

киев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

украина

россия

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ГЕНИЧЕСК, 7 мая - РИА Новости. Силовики задержали сотрудника МЧС России по Херсонской области, который был завербован военной разведкой Украины и хранил у себя самодельные взрывные устройства для проведения терактов, сообщили журналистам в УФСБ России по региону."УФСБ России по Херсонской области пресечена деятельность гражданина РФ, сотрудника МЧС России по Херсонской области, 1987 года рождения, причастного к сотрудничеству на конфиденциальной основе с представителями органов военной разведки Украины… Установлено, что в июле 2022 года житель Херсонской области завербован сотрудниками ГУР МО Украины и по их заданию перевез и хранил по месту своего жительства в селе Каиры самодельные взрывные устройства с целью их дальнейшего использования для совершения диверсионно-террористических актов на территории Херсонской области", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к противоправной деятельности.

https://ria.ru/20240502/sud-1943488102.html

https://ria.ru/20240403/fsb-1937592290.html

херсонская область

киев

украина

россия

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херсонская область , киев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность, украина, россия