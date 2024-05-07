https://ria.ru/20240507/zadachi-1944535252.html

Госдума выполнит задачи, обозначенные в указе по развитию авиационных путей

Госдума выполнит задачи, обозначенные в указе по развитию авиационных путей - РИА Новости, 07.05.2024

Госдума выполнит задачи, обозначенные в указе по развитию авиационных путей

Госдума выполнит задачи, обозначенные в указе президента РФ Владимира Путина по развитию авиационных путей и дорог федерального значения, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T21:27

2024-05-07T21:27

2024-05-07T21:29

владимир путин

госдума рф

экономика

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Госдума выполнит задачи, обозначенные в указе президента РФ Владимира Путина по развитию авиационных путей и дорог федерального значения, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев. Путин подписал указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года". "В авиационные пути нужно вкладываться, просто исходя из масштабов нашей страны... Для того, чтобы быстро и безопасно перевозить на такие расстояния людей и грузы, нам нужны отечественные самолёты — надëжные, современные, удобные. Задачу выполним, это нужно для наших граждан, для всего государства", - сказал он РИА Новости. Он отметил, что указ - это программа задач, ориентиры, которые должны быть достигнуты. "Сразу несколько пунктов — о развитии транспорта, а именно автодорог и воздушных путей. Дороги федерального значения, о которых говорится в указе Президента, — это артерии, связывающие регионы страны между собой. В них — залог развития экономики: грузоперевозки, внутренний туризм, создание новых рабочих мест", - добавил депутат.

https://ria.ru/20240507/dorogi-1944511799.html

https://ria.ru/20240205/samolet-1925386212.html

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владимир путин, госдума рф, экономика