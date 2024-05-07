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Госдума выполнит задачи, обозначенные в указе по развитию авиационных путей - РИА Новости, 07.05.2024
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21:27 07.05.2024 (обновлено: 21:29 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/zadachi-1944535252.html
Госдума выполнит задачи, обозначенные в указе по развитию авиационных путей
Госдума выполнит задачи, обозначенные в указе по развитию авиационных путей - РИА Новости, 07.05.2024
Госдума выполнит задачи, обозначенные в указе по развитию авиационных путей
Госдума выполнит задачи, обозначенные в указе президента РФ Владимира Путина по развитию авиационных путей и дорог федерального значения, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T21:27
2024-05-07T21:29
владимир путин
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Госдума выполнит задачи, обозначенные в указе президента РФ Владимира Путина по развитию авиационных путей и дорог федерального значения, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев. Путин подписал указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года". "В авиационные пути нужно вкладываться, просто исходя из масштабов нашей страны... Для того, чтобы быстро и безопасно перевозить на такие расстояния людей и грузы, нам нужны отечественные самолёты — надëжные, современные, удобные. Задачу выполним, это нужно для наших граждан, для всего государства", - сказал он РИА Новости. Он отметил, что указ - это программа задач, ориентиры, которые должны быть достигнуты. "Сразу несколько пунктов — о развитии транспорта, а именно автодорог и воздушных путей. Дороги федерального значения, о которых говорится в указе Президента, — это артерии, связывающие регионы страны между собой. В них — залог развития экономики: грузоперевозки, внутренний туризм, создание новых рабочих мест", - добавил депутат.
https://ria.ru/20240507/dorogi-1944511799.html
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владимир путин, госдума рф, экономика
Владимир Путин, Госдума РФ, Экономика
Госдума выполнит задачи, обозначенные в указе по развитию авиационных путей

Толмачев: ГД выполнит задачи из указа по развитию авиационных путей и дорог

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Госдума выполнит задачи, обозначенные в указе президента РФ Владимира Путина по развитию авиационных путей и дорог федерального значения, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев.
Путин подписал указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".
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"В авиационные пути нужно вкладываться, просто исходя из масштабов нашей страны... Для того, чтобы быстро и безопасно перевозить на такие расстояния людей и грузы, нам нужны отечественные самолёты — надëжные, современные, удобные. Задачу выполним, это нужно для наших граждан, для всего государства", - сказал он РИА Новости.
Он отметил, что указ - это программа задач, ориентиры, которые должны быть достигнуты.
"Сразу несколько пунктов — о развитии транспорта, а именно автодорог и воздушных путей. Дороги федерального значения, о которых говорится в указе Президента, — это артерии, связывающие регионы страны между собой. В них — залог развития экономики: грузоперевозки, внутренний туризм, создание новых рабочих мест", - добавил депутат.
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Владимир ПутинГосдума РФЭкономика
 
 
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