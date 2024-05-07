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В Луганске прогремели взрывы

В Луганске прогремели взрывы - РИА Новости, 08.05.2024

В Луганске прогремели взрывы

В Луганске прогремели несколько взрывов, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-07T23:15

2024-05-07T23:15

2024-05-08T00:41

луганск

специальная военная операция на украине

происшествия

вооруженные силы украины

донбасс

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 7 мая — РИА Новости. В Луганске прогремели несколько взрывов, сообщил корреспондент РИА Новости.Это произошло около 23:00, взрывы привели к пожарам на окраине.Как уточнил глава ЛНР Леонид Пасечник, противник обстрелял нефтебазу в черте города, предварительно, пострадали пять человек, повреждены ЛЭП, загорелся газопровод. На месте работают сотрудники МЧС.Украинские войска регулярно обстреливают населенные пункты в Донбассе. Так, 13 апреля ВСУ атаковали машиностроительный завод в Луганске, пострадали девять человек. Кроме того, остекление и крыши 14 домов получили повреждения.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганск

донбасс

луганская народная республика

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луганск, происшествия, вооруженные силы украины, донбасс, луганская народная республика