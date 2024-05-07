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В Луганске прогремели взрывы - РИА Новости, 08.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:15 07.05.2024 (обновлено: 00:41 08.05.2024)
https://ria.ru/20240507/vzryvy-1944547638.html
В Луганске прогремели взрывы
В Луганске прогремели взрывы - РИА Новости, 08.05.2024
В Луганске прогремели взрывы
В Луганске прогремели несколько взрывов, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-07T23:15
2024-05-08T00:41
луганск
специальная военная операция на украине
происшествия
вооруженные силы украины
донбасс
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 7 мая — РИА Новости. В Луганске прогремели несколько взрывов, сообщил корреспондент РИА Новости.Это произошло около 23:00, взрывы привели к пожарам на окраине.Как уточнил глава ЛНР Леонид Пасечник, противник обстрелял нефтебазу в черте города, предварительно, пострадали пять человек, повреждены ЛЭП, загорелся газопровод. На месте работают сотрудники МЧС.Украинские войска регулярно обстреливают населенные пункты в Донбассе. Так, 13 апреля ВСУ атаковали машиностроительный завод в Луганске, пострадали девять человек. Кроме того, остекление и крыши 14 домов получили повреждения.
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луганск
донбасс
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луганск, происшествия, вооруженные силы украины, донбасс, луганская народная республика
Луганск, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Донбасс, Луганская Народная Республика
В Луганске прогремели взрывы

В Луганске прогремели взрывы, на окраине города начался пожар

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкЛуганск
Луганск - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Максим Захаров
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Луганск. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 7 мая — РИА Новости. В Луганске прогремели несколько взрывов, сообщил корреспондент РИА Новости.
Это произошло около 23:00, взрывы привели к пожарам на окраине.
Как уточнил глава ЛНР Леонид Пасечник, противник обстрелял нефтебазу в черте города, предварительно, пострадали пять человек, повреждены ЛЭП, загорелся газопровод. На месте работают сотрудники МЧС.
Украинские войска регулярно обстреливают населенные пункты в Донбассе. Так, 13 апреля ВСУ атаковали машиностроительный завод в Луганске, пострадали девять человек. Кроме того, остекление и крыши 14 домов получили повреждения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганскПроисшествияВооруженные силы УкраиныДонбассЛуганская Народная Республика
 
 
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