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В Луганске прогремели взрывы
В Луганске прогремели взрывы - РИА Новости, 08.05.2024
В Луганске прогремели взрывы
В Луганске прогремели несколько взрывов, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-07T23:15
2024-05-07T23:15
2024-05-08T00:41
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вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 7 мая — РИА Новости. В Луганске прогремели несколько взрывов, сообщил корреспондент РИА Новости.Это произошло около 23:00, взрывы привели к пожарам на окраине.Как уточнил глава ЛНР Леонид Пасечник, противник обстрелял нефтебазу в черте города, предварительно, пострадали пять человек, повреждены ЛЭП, загорелся газопровод. На месте работают сотрудники МЧС.Украинские войска регулярно обстреливают населенные пункты в Донбассе. Так, 13 апреля ВСУ атаковали машиностроительный завод в Луганске, пострадали девять человек. Кроме того, остекление и крыши 14 домов получили повреждения.
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луганск, происшествия, вооруженные силы украины, донбасс, луганская народная республика
Луганск, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Донбасс, Луганская Народная Республика
В Луганске прогремели взрывы
В Луганске прогремели взрывы, на окраине города начался пожар