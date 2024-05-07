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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области - РИА Новости, 07.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:24 07.05.2024 (обновлено: 14:30 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/vzryvy-1944414691.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области - РИА Новости, 07.05.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Взрывы прогремели во вторник в городе Черноморске в Одесской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Главком". РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T14:24
2024-05-07T14:30
специальная военная операция на украине
черноморск
одесская область
днепропетровская область
в мире
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Взрывы прогремели во вторник в городе Черноморске в Одесской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Главком". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях звучит воздушная тревога. "В Черноморске в Одесской области прогремели взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Официальной информации о взрывах пока не поступало.
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черноморск
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черноморск, одесская область, днепропетровская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Черноморск, Одесская область, Днепропетровская область, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области

"Главком": в Черноморске в Одесской области прогремели взрывы

© iStock.com / MultipediaВид на Одессу
Вид на Одессу - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© iStock.com / Multipedia
Вид на Одессу. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Взрывы прогремели во вторник в городе Черноморске в Одесской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Главком".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях звучит воздушная тревога.
"В Черноморске в Одесской области прогремели взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Официальной информации о взрывах пока не поступало.
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Специальная военная операция на УкраинеЧерноморскОдесская областьДнепропетровская областьВ мире
 
 
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