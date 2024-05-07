https://ria.ru/20240507/vzryvy-1944414691.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области - РИА Новости, 07.05.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Взрывы прогремели во вторник в городе Черноморске в Одесской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Главком". РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T14:24
2024-05-07T14:24
2024-05-07T14:30
специальная военная операция на украине
черноморск
одесская область
днепропетровская область
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938427849_39:0:2748:1524_1920x0_80_0_0_09c02a82fbbf19a89fd3bf7fe4660357.jpg
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Взрывы прогремели во вторник в городе Черноморске в Одесской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Главком". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях звучит воздушная тревога. "В Черноморске в Одесской области прогремели взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Официальной информации о взрывах пока не поступало.
https://ria.ru/20240506/spetsoperatsiya-1943531098.html
черноморск
одесская область
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938427849_317:0:2415:1573_1920x0_80_0_0_7cb76c27bb58052a25bb852e4b2c6836.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черноморск, одесская область, днепропетровская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Черноморск, Одесская область, Днепропетровская область, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
"Главком": в Черноморске в Одесской области прогремели взрывы