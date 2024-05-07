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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области - РИА Новости, 07.05.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области

Взрывы прогремели во вторник в городе Черноморске в Одесской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Главком". РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T14:24

2024-05-07T14:24

2024-05-07T14:30

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черноморск

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днепропетровская область

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Взрывы прогремели во вторник в городе Черноморске в Одесской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Главком". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях звучит воздушная тревога. "В Черноморске в Одесской области прогремели взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Официальной информации о взрывах пока не поступало.

https://ria.ru/20240506/spetsoperatsiya-1943531098.html

черноморск

одесская область

днепропетровская область

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черноморск, одесская область, днепропетровская область, в мире