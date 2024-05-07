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Его нет. На Западе забили тревогу из-за положения ВСУ - РИА Новости, 07.05.2024
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11:54 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/vsu-1944350619.html
Его нет. На Западе забили тревогу из-за положения ВСУ
Его нет. На Западе забили тревогу из-за положения ВСУ - РИА Новости, 07.05.2024
Его нет. На Западе забили тревогу из-за положения ВСУ
ВСУ не смогут отражать атаки российской армии и защищать небо из-за нехватки боеприпасов, заявил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер в интервью РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T11:54
2024-05-07T11:54
в мире
украина
киев
россия
маркус райснер
жозеп боррель
вооруженные силы украины
евросоюз
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. ВСУ не смогут отражать атаки российской армии и защищать небо из-за нехватки боеприпасов, заявил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер в интервью N-TV."ПВО отсутствует (у Украины – прим. ред.), поэтому Россия практически беспрепятственно использует планирующие бомбы и артиллерию", — сказал он.Райснер добавил, что Запад не поставляет ВСУ то количество боеприпасов, которое запрашивает украинская армия, более того, делает это не вовремя.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что конфликт на Украине завершится "за две недели" без помощи Киеву со стороны Запада. Кроме того, глава евродипломатии добавил, что разногласия в США по поводу помощи Киеву и задержка поставок на полгода могут изменить ситуацию "от победы к поражению".
https://ria.ru/20240507/ssha-1944308579.html
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в мире, украина, киев, россия, маркус райснер, жозеп боррель, вооруженные силы украины, евросоюз
В мире, Украина, Киев, Россия, Маркус Райснер, Жозеп Боррель, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
Его нет. На Западе забили тревогу из-за положения ВСУ

Полковник Райснер: у ВСУ нет боеприпасов для отражения атак ВС РФ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" в зоне проведения специальной военной операции
Реактивная система залпового огня Град в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Реактивная система залпового огня "Град" в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. ВСУ не смогут отражать атаки российской армии и защищать небо из-за нехватки боеприпасов, заявил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер в интервью N-TV.
"ПВО отсутствует (у Украины – прим. ред.), поэтому Россия практически беспрепятственно использует планирующие бомбы и артиллерию", — сказал он.
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Райснер добавил, что Запад не поставляет ВСУ то количество боеприпасов, которое запрашивает украинская армия, более того, делает это не вовремя.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что конфликт на Украине завершится "за две недели" без помощи Киеву со стороны Запада. Кроме того, глава евродипломатии добавил, что разногласия в США по поводу помощи Киеву и задержка поставок на полгода могут изменить ситуацию "от победы к поражению".
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