https://ria.ru/20240507/vsu-1944349972.html
Подполье: ВС России ударили по свежим силам ВСУ в Черниговской области
Подполье: ВС России ударили по свежим силам ВСУ в Черниговской области - РИА Новости, 07.05.2024
Подполье: ВС России ударили по свежим силам ВСУ в Черниговской области
Вооруженные силы России нанесли удар по свежим силам ВСУ в Черниговской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T11:52
2024-05-07T11:52
2024-05-07T11:53
специальная военная операция на украине
россия
черниговская область
брянская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по свежим силам ВСУ в Черниговской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Вчера прилетело по свежему личному составу, прибывшему на ротацию в село Гремяч Новгород-Северского района на границе с Брянской областью. До этого поступали сведения, что в Гремяч прибыла тяжелая военная техника. Удары ракетами были связаны с этими сообщениями. Итоги пока неизвестны, но сильную детонацию слышали в нескольких километрах", - сказал собеседник. Он добавил, что в Новгород-Северске было зафиксировано четыре удара. По данным подполья, там происходит доукомплектование разбитых подразделений ВСУ, на ротацию приходят свежие украинские силы.
https://ria.ru/20240415/lebedev-1940107665.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, черниговская область, брянская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Черниговская область, Брянская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подполье: ВС России ударили по свежим силам ВСУ в Черниговской области
Подполье: ВС России нанесли удар по свежим силам ВСУ в селе Гремяч
ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по свежим силам ВСУ в Черниговской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"Вчера прилетело по свежему личному составу, прибывшему на ротацию в село Гремяч Новгород-Северского района на границе с Брянской областью. До этого поступали сведения, что в Гремяч прибыла тяжелая военная техника. Удары ракетами были связаны с этими сообщениями. Итоги пока неизвестны, но сильную детонацию слышали в нескольких километрах", - сказал собеседник.
Он добавил, что в Новгород-Северске было зафиксировано четыре удара. По данным подполья, там происходит доукомплектование разбитых подразделений ВСУ, на ротацию приходят свежие украинские силы.