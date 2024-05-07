https://ria.ru/20240507/vsu-1944349972.html

Подполье: ВС России ударили по свежим силам ВСУ в Черниговской области

Подполье: ВС России ударили по свежим силам ВСУ в Черниговской области - РИА Новости, 07.05.2024

Подполье: ВС России ударили по свежим силам ВСУ в Черниговской области

Вооруженные силы России нанесли удар по свежим силам ВСУ в Черниговской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T11:52

2024-05-07T11:52

2024-05-07T11:53

специальная военная операция на украине

россия

черниговская область

брянская область

сергей лебедев

вооруженные силы украины

безопасность

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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по свежим силам ВСУ в Черниговской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Вчера прилетело по свежему личному составу, прибывшему на ротацию в село Гремяч Новгород-Северского района на границе с Брянской областью. До этого поступали сведения, что в Гремяч прибыла тяжелая военная техника. Удары ракетами были связаны с этими сообщениями. Итоги пока неизвестны, но сильную детонацию слышали в нескольких километрах", - сказал собеседник. Он добавил, что в Новгород-Северске было зафиксировано четыре удара. По данным подполья, там происходит доукомплектование разбитых подразделений ВСУ, на ротацию приходят свежие украинские силы.

https://ria.ru/20240415/lebedev-1940107665.html

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Ольга Фомченкова

россия, черниговская область, брянская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность