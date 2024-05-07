https://ria.ru/20240507/voyna-1944491735.html
Мир близок к ядерной войне как никогда, заявил Лукашенко
Мир близок к ядерной войне как никогда, заявил Лукашенко - РИА Новости, 07.05.2024
Мир близок к ядерной войне как никогда, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мир никогда не подходил так близко к порогу ядерной войны, как сейчас. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T18:18
2024-05-07T18:18
2024-05-07T18:36
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 7 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мир никогда не подходил так близко к порогу ядерной войны, как сейчас."Глава государства подчеркнул, что мир никогда не подходил так близко к порогу ядерной войны, как сейчас", - сообщает госагентство Белта.По словам Лукашенко, заявления западных политиков ведут к эскалации напряженности не только на европейском континенте, но и в мире в целом.
https://ria.ru/20240507/chasy-1944261497.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Мир близок к ядерной войне как никогда, заявил Лукашенко
Лукашенко: мир никогда так близко не подходил к ядерной войне, как сейчас
МИНСК, 7 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мир никогда не подходил так близко к порогу ядерной войны, как сейчас.
"Глава государства подчеркнул, что мир никогда не подходил так близко к порогу ядерной войны, как сейчас", - сообщает госагентство Белта.
По словам Лукашенко, заявления западных политиков ведут к эскалации напряженности не только на европейском континенте, но и в мире в целом.