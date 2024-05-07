https://ria.ru/20240507/voyna-1944491735.html

Мир близок к ядерной войне как никогда, заявил Лукашенко

Мир близок к ядерной войне как никогда, заявил Лукашенко - РИА Новости, 07.05.2024

Мир близок к ядерной войне как никогда, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мир никогда не подходил так близко к порогу ядерной войны, как сейчас. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T18:18

2024-05-07T18:18

2024-05-07T18:36

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 7 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мир никогда не подходил так близко к порогу ядерной войны, как сейчас."Глава государства подчеркнул, что мир никогда не подходил так близко к порогу ядерной войны, как сейчас", - сообщает госагентство Белта.По словам Лукашенко, заявления западных политиков ведут к эскалации напряженности не только на европейском континенте, но и в мире в целом.

https://ria.ru/20240507/chasy-1944261497.html

белоруссия

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Кирилл Волков

в мире, белоруссия, александр лукашенко