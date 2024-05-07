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Лукашенко пообещал судить нацистов, причастных к злодеяниям в годы войны - РИА Новости, 07.05.2024
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17:24 07.05.2024 (обновлено: 19:06 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/voyna-1944475539.html
Лукашенко пообещал судить нацистов, причастных к злодеяниям в годы войны
Лукашенко пообещал судить нацистов, причастных к злодеяниям в годы войны - РИА Новости, 07.05.2024
Лукашенко пообещал судить нацистов, причастных к злодеяниям в годы войны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике продолжат выявлять и предавать суду причастных к злодеяниям нацистов в годы Великой... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T17:24
2024-05-07T19:06
в мире
белоруссия
александр лукашенко
великая отечественная война (1941-1945)
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МИНСК, 7 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике продолжат выявлять и предавать суду причастных к злодеяниям нацистов в годы Великой Отечественной войны."Как бы кто в "великих демократиях" ни противился и ни препятствовал, что бы ни говорил, невзирая на личности и сроки давности, мы будем выявлять и предавать суду причастных к злодеяниям нацистов. Пусть даже посмертно или заочно", - заявил Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Победы. Его слова приводит агентство Белта.Он подчеркнул, что "все народы Земли должны знать, какая неимоверно высокая цена была заплачена только белорусами за мир и свободу". "Вдумайтесь: свыше 300 тысяч наших соотечественников были угнаны в Германию в качестве рабов - фактически все население такой страны, как Исландия, или весь довоенный Минск. Только печально известный лагерь Тростенец унес жизни более 200 тысяч мирных граждан", - сказал Лукашенко.Президент подчеркнул, что действия нацистов на территории Белоруссии в период Великой Отечественной войны по сути были геноцидом мирного населения. "Этот факт официально установлен чрезвычайной правительственной комиссией сразу после войны, и в наше время эти расследования продолжает генеральная прокуратура. Погиб каждый третий", - заявил Лукашенко.При этом, по его словам, сегодня во многих западных государствах Великая Победа объявлена вне закона. "Под знаменами дивизий СС маршируют фашиствующие радикалы. На государственном уровне чествуют военных преступников. А те, кто чтит память о Великой Победе, объявляются врагами нации. Беспрецедентные информационные атаки и всевозможные фальсификации со стороны коллективного Запада оправдывают совершенные нацистами и их приспешниками зверства. Мы видим, как реваншисты пытаются вытащить из преисподней обанкротившуюся нацистскую идеологию. Все подается так, как будто и не было никогда Нюрнбергского трибунала. И речь не только об Украине", - констатировал Лукашенко.В этих условиях, отметил глава государства, правда о преступлениях фашизма служит серьезным предостережением человечеству, а сохранение исторической памяти обретает особое значение.
https://ria.ru/20231018/genotsid-1903660695.html
https://ria.ru/20240214/gunko-1927358769.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, великая отечественная война (1941-1945)
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Великая Отечественная война (1941-1945)
Лукашенко пообещал судить нацистов, причастных к злодеяниям в годы войны

Лукашенко пообещал привлечь к суду нацистов, действовавших в Белоруссии в ВОВ

© РИА Новости / Михаил Ананьин | Перейти в медиабанкГорящая деревня в Белоруссии
Горящая деревня в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
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МИНСК, 7 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике продолжат выявлять и предавать суду причастных к злодеяниям нацистов в годы Великой Отечественной войны.
"Как бы кто в "великих демократиях" ни противился и ни препятствовал, что бы ни говорил, невзирая на личности и сроки давности, мы будем выявлять и предавать суду причастных к злодеяниям нацистов. Пусть даже посмертно или заочно", - заявил Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Победы. Его слова приводит агентство Белта.
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Он подчеркнул, что "все народы Земли должны знать, какая неимоверно высокая цена была заплачена только белорусами за мир и свободу". "Вдумайтесь: свыше 300 тысяч наших соотечественников были угнаны в Германию в качестве рабов - фактически все население такой страны, как Исландия, или весь довоенный Минск. Только печально известный лагерь Тростенец унес жизни более 200 тысяч мирных граждан", - сказал Лукашенко.
Президент подчеркнул, что действия нацистов на территории Белоруссии в период Великой Отечественной войны по сути были геноцидом мирного населения. "Этот факт официально установлен чрезвычайной правительственной комиссией сразу после войны, и в наше время эти расследования продолжает генеральная прокуратура. Погиб каждый третий", - заявил Лукашенко.
При этом, по его словам, сегодня во многих западных государствах Великая Победа объявлена вне закона. "Под знаменами дивизий СС маршируют фашиствующие радикалы. На государственном уровне чествуют военных преступников. А те, кто чтит память о Великой Победе, объявляются врагами нации. Беспрецедентные информационные атаки и всевозможные фальсификации со стороны коллективного Запада оправдывают совершенные нацистами и их приспешниками зверства. Мы видим, как реваншисты пытаются вытащить из преисподней обанкротившуюся нацистскую идеологию. Все подается так, как будто и не было никогда Нюрнбергского трибунала. И речь не только об Украине", - констатировал Лукашенко.
В этих условиях, отметил глава государства, правда о преступлениях фашизма служит серьезным предостережением человечеству, а сохранение исторической памяти обретает особое значение.
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