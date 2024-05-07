https://ria.ru/20240507/volodin-1944285643.html

Володин назвал Путина преимуществом России

Володин назвал Путина преимуществом России - РИА Новости, 07.05.2024

Володин назвал Путина преимуществом России

Президент Владимир Путин является преимуществом для России, консолидация общества вокруг него продолжит вести РФ к новым победам, заявил председатель ГД... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T07:06

2024-05-07T07:06

2024-05-07T07:24

россия

ссср

владимир путин

госдума рф

вячеслав володин

политика

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент Владимир Путин является преимуществом для России, консолидация общества вокруг него продолжит вести РФ к новым победам, заявил председатель ГД Вячеслав Володин."Путин — преимущество России. Консолидация общества вокруг нашего президента будет и дальше вести страну к новым победам", - написал Володин в своём Telegram-канале.Он добавил, что сегодня состоится инаугурация президента. Это не просто церемония, а важнейшая конституционная процедура. Главный смысл в присяге, которую приносит людям вступающий в должность глава государства."Путин за время служения на посту президента России делом доказал свою преданность стране, сформировал высокий стандарт работы главы государства на многие десятилетия вперед. Россия с президентом Путиным прошла непростой путь возрождения и развития, став сегодня сильным, суверенным государством, с которым считаются во всём мире", - отметил спикер ГД.По его словам, Путин спас страну, когда после распада СССР и "безответственных действий политиков" в ней "царили разруха, экономический упадок, люди были брошены, социальные обязательства перед гражданами не выполнялись, шла война на Кавказе"."Он (Путин) возродил её, восстановил государственную дееспособность, обеспечил социальное и экономическое развитие", - заключил Володин.

https://ria.ru/20240507/maduro-1944279974.html

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россия, ссср, владимир путин, госдума рф, вячеслав володин, политика