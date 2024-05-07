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Вода в Ишиме в Тюменской области впервые снизилась на всех гидропостах - РИА Новости, 07.05.2024
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21:09 07.05.2024 (обновлено: 21:20 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/voda-1944533529.html
Вода в Ишиме в Тюменской области впервые снизилась на всех гидропостах
Вода в Ишиме в Тюменской области впервые снизилась на всех гидропостах - РИА Новости, 07.05.2024
Вода в Ишиме в Тюменской области впервые снизилась на всех гидропостах
Уровень реки Ишим на территории Тюменской области устойчиво снижается в Казанском, Ишимском, Абатском районах и городе Ишиме, во вторник снижение на один... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T21:09
2024-05-07T21:20
тюменская область
ишим (река)
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
казанский район
наводнения в россии — 2024
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ТЮМЕНЬ, 7 мая - РИА Новости. Уровень реки Ишим на территории Тюменской области устойчиво снижается в Казанском, Ишимском, Абатском районах и городе Ишиме, во вторник снижение на один сантиметр зафиксировано и в Викуловском районе, следует из данных гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале информцентра правительства региона.Согласно данным гидрологического бюллетеня из Telegram-канала информцентра правительства региона, на 20.00 (18.00 мск) 7 мая уровень воды в реке Ишим на гидропосту в селе Ильинка Казанского района за день снизился на два сантиметра – до 809, в городе Ишиме – на восемь сантиметров, до 970, в селе Абатское – на семь сантиметров, до 1204. В селе Викулово впервые зафиксировано снижение на один сантиметр, до 1167 сантиметров, до этого вода сутки держалась на отметке 1168 сантиметров.Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС, на вторник в регионе остаются подтопленными 400 жилых домов, 345 дачных дома, 3200 приусадебных участков, 38 участков автодорог.
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
тюменская область
ишим (река)
казанский район
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тюменская область, ишим (река), общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), казанский район, наводнения в россии — 2024
Тюменская область, Ишим (река), Общество, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Казанский район, Наводнения в России — 2024
Вода в Ишиме в Тюменской области впервые снизилась на всех гидропостах

В Тюменской области вода в реке Ишим впервые снизилась на всех гидропостах

© РИА НовостиРека Ишим в городе Ишим Тюменской области
Река Ишим в городе Ишим Тюменской области
© РИА Новости
Река Ишим в городе Ишим Тюменской области
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 7 мая - РИА Новости. Уровень реки Ишим на территории Тюменской области устойчиво снижается в Казанском, Ишимском, Абатском районах и городе Ишиме, во вторник снижение на один сантиметр зафиксировано и в Викуловском районе, следует из данных гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале информцентра правительства региона.
Согласно данным гидрологического бюллетеня из Telegram-канала информцентра правительства региона, на 20.00 (18.00 мск) 7 мая уровень воды в реке Ишим на гидропосту в селе Ильинка Казанского района за день снизился на два сантиметра – до 809, в городе Ишиме – на восемь сантиметров, до 970, в селе Абатское – на семь сантиметров, до 1204. В селе Викулово впервые зафиксировано снижение на один сантиметр, до 1167 сантиметров, до этого вода сутки держалась на отметке 1168 сантиметров.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС, на вторник в регионе остаются подтопленными 400 жилых домов, 345 дачных дома, 3200 приусадебных участков, 38 участков автодорог.
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Тюменская областьИшим (река)ОбществоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Казанский районНаводнения в России — 2024
 
 
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