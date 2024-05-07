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В белгородском городе Валуйки на три минуты объявляли ракетную опасность - РИА Новости, 07.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:58 07.05.2024 (обновлено: 02:06 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/valyuki-1944274578.html
В белгородском городе Валуйки на три минуты объявляли ракетную опасность
В белгородском городе Валуйки на три минуты объявляли ракетную опасность - РИА Новости, 07.05.2024
В белгородском городе Валуйки на три минуты объявляли ракетную опасность
Ракетную опасность объявляли в городе Валуйки Белгородской области, ее отменили спустя три минуты, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T01:58
2024-05-07T02:06
специальная военная операция на украине
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
валуйки
белгородская область
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Ракетную опасность объявляли в городе Валуйки Белгородской области, ее отменили спустя три минуты, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС."Внимание! Валуйский городской округ, г. Валуйки. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - гласило первое сообщение.Следующим сообщением, спустя три минуты, было заявлено об отбое ракетной опасности.
https://ria.ru/20240506/udar-1944260398.html
валуйки
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), валуйки, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Валуйки, Белгородская область
В белгородском городе Валуйки на три минуты объявляли ракетную опасность

МЧС Белгородской области: в Валуйках на три минуты объявляли ракетную опасность

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Белгороде
Последствия обстрела в Белгороде - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Последствия обстрела в Белгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Ракетную опасность объявляли в городе Валуйки Белгородской области, ее отменили спустя три минуты, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС.
"Внимание! Валуйский городской округ, г. Валуйки. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - гласило первое сообщение.
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Следующим сообщением, спустя три минуты, было заявлено об отбое ракетной опасности.
 
Специальная военная операция на УкраинеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ВалуйкиБелгородская область
 
 
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