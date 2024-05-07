https://ria.ru/20240507/valyuki-1944274578.html

В белгородском городе Валуйки на три минуты объявляли ракетную опасность

В белгородском городе Валуйки на три минуты объявляли ракетную опасность - РИА Новости, 07.05.2024

В белгородском городе Валуйки на три минуты объявляли ракетную опасность

Ракетную опасность объявляли в городе Валуйки Белгородской области, ее отменили спустя три минуты, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T01:58

2024-05-07T01:58

2024-05-07T02:06

специальная военная операция на украине

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

валуйки

белгородская область

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Ракетную опасность объявляли в городе Валуйки Белгородской области, ее отменили спустя три минуты, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС."Внимание! Валуйский городской округ, г. Валуйки. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - гласило первое сообщение.Следующим сообщением, спустя три минуты, было заявлено об отбое ракетной опасности.

https://ria.ru/20240506/udar-1944260398.html

валуйки

белгородская область

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), валуйки, белгородская область