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В белгородском городе Валуйки на три минуты объявляли ракетную опасность
В белгородском городе Валуйки на три минуты объявляли ракетную опасность - РИА Новости, 07.05.2024
В белгородском городе Валуйки на три минуты объявляли ракетную опасность
Ракетную опасность объявляли в городе Валуйки Белгородской области, ее отменили спустя три минуты, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T01:58
2024-05-07T01:58
2024-05-07T02:06
специальная военная операция на украине
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
валуйки
белгородская область
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Ракетную опасность объявляли в городе Валуйки Белгородской области, ее отменили спустя три минуты, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС."Внимание! Валуйский городской округ, г. Валуйки. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - гласило первое сообщение.Следующим сообщением, спустя три минуты, было заявлено об отбое ракетной опасности.
https://ria.ru/20240506/udar-1944260398.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), валуйки, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Валуйки, Белгородская область
В белгородском городе Валуйки на три минуты объявляли ракетную опасность
МЧС Белгородской области: в Валуйках на три минуты объявляли ракетную опасность