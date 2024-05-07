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В Тульской области ураган повредил машины - РИА Новости, 07.05.2024
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16:45 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/uragan-1944464585.html
В Тульской области ураган повредил машины
В Тульской области ураган повредил машины - РИА Новости, 07.05.2024
В Тульской области ураган повредил машины
Ураганный ветер нанес разрушения в селе Новокрасивое в Тульской области, на месте работает МЧС. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T16:45
2024-05-07T16:45
происшествия
тульская область
ефремовский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Ураганный ветер нанес разрушения в селе Новокрасивое в Тульской области, на месте работает МЧС. В соцсетях появились фото и видео, снятые в селе Новокрасивое в Ефремовском районе. На кадрах – разрушенные постройки и заборы, поврежденные машины. По данным авторов, это результаты прошедшего во вторник урагана. "Наши сотрудники сейчас на месте, помогают и собирают информацию. Все подробности позже", - сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Тульской области. Ведомство предупреждало жителей региона о предстоящем сильном ветре, возможности осадков, включая град, грозах и заморозках. Судя по снимкам пользователей соцсетей, также выпал снег.
https://ria.ru/20231119/uragan-1910398333.html
тульская область
ефремовский район
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происшествия, тульская область, ефремовский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тульская область, Ефремовский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Тульской области ураган повредил машины

В селе Новокрасивое ураган разрушил постройки и заборы, повредил машины

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Ураганный ветер нанес разрушения в селе Новокрасивое в Тульской области, на месте работает МЧС.
В соцсетях появились фото и видео, снятые в селе Новокрасивое в Ефремовском районе. На кадрах – разрушенные постройки и заборы, поврежденные машины. По данным авторов, это результаты прошедшего во вторник урагана.
«
"Наши сотрудники сейчас на месте, помогают и собирают информацию. Все подробности позже", - сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Тульской области.
Ведомство предупреждало жителей региона о предстоящем сильном ветре, возможности осадков, включая град, грозах и заморозках. Судя по снимкам пользователей соцсетей, также выпал снег.
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ПроисшествияТульская областьЕфремовский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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