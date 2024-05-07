https://ria.ru/20240507/ukraina-1944542277.html

"Для секса и органов": в США раскрыли жуткие детали положения на Украине

"Для секса и органов": в США раскрыли жуткие детали положения на Украине - РИА Новости, 07.05.2024

"Для секса и органов": в США раскрыли жуткие детали положения на Украине

Западные страны торгуют украинскими детьми, подвергая их сексуальной эксплуатации и используя их органы для трансплантации, заявил бывший агент ЦРУ Ларри... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T22:13

2024-05-07T22:13

2024-05-07T22:13

в мире

сша

украина

киев

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Западные страны торгуют украинскими детьми, подвергая их сексуальной эксплуатации и используя их органы для трансплантации, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom."С Украины поступают сообщения о том, что Запад продает детей, что их используют для секса и извлечения органов", — утверждает он.Эксперт заверил, что речь идет о достоверных сведениях, которые не ограничиваются единичными сообщениями.Джонсон призвал помнить, что интересы Вашингтона выходят далеко за рамки "поддержки демократии". По словам аналитика, если бы США действительно отстаивали демократию, они должны были бы первыми атаковать Украину.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Украина стала одним из мировых лидеров черной трансплантологии, Киев покрывает кровавый бизнес и потворствует ему. Она добавила, что в июне 2023 года на украинско-словацкой границе был задержан мужчина, который будучи сотрудником некой благотворительной организации занимался торговлей украинскими детьми за рубеж, в том числе для пересадки органов.

https://ria.ru/20240507/frantsiya-1944428562.html

https://ria.ru/20240507/kiev-1944452548.html

сша

украина

киев

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в мире, сша, украина, киев, центральное разведывательное управление (цру)