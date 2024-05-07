https://ria.ru/20240507/ukraina-1944501878.html

Спрогнозированы последствия отправки войск всех стран Европы на Украину

Спрогнозированы последствия отправки войск всех стран Европы на Украину - РИА Новости, 07.05.2024

Спрогнозированы последствия отправки войск всех стран Европы на Украину

Даже отправка военных из всех европейских стран не поможет ВСУ изменить положение на поле боя, пишет dikGAZETE. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T18:46

2024-05-07T18:46

2024-05-07T18:46

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

владимир зеленский

дмитрий песков

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европа

киев

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Даже отправка военных из всех европейских стран не поможет ВСУ изменить положение на поле боя, пишет dikGAZETE."Честно говоря, даже если вся Европа отправит своих солдат на Украину, ситуация на поле боя не изменится", — говорится в материале.Отмечается, что западные страны уже перепробовали все способы: манипуляции, поддержку наемниками и техникой, экономические санкции, формирование общественного мнения через мировые средства массовой информации, различные попытки давления на россиян. Автор статьи добавил, что трудно понять, почему союзники Киева, уже потерпевшие неудачу во всех своих попытках, вновь пробует то же самое."Киев по-прежнему в смятении. Каждый день мы слышим мольбы Владимира Зеленского о том, чтобы ему как можно скорее увеличили предоставляемую помощь", — резюмируется в материале.На минувшей неделе европейские политики сделали резкие заявления об украинском конфликте. Так, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности отправки войск в восточноевропейскую страну, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба.Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что заявления представителей западных стран о готовности направлять на Украину свои войска требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные Россией учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте заявлениями некоторых европейских представителей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240507/spetsoperatsiya-1944487568.html

https://ria.ru/20240507/ukraina-1944455046.html

https://ria.ru/20240507/ukraina-1944437522.html

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в мире, вооруженные силы украины, владимир зеленский, дмитрий песков, украина, европа, киев, эммануэль макрон