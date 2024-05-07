https://ria.ru/20240507/ukraina-1944472496.html

На сайте Зеленского появилась петиция о вводе иностранных войск на Украину

На сайте Зеленского появилась петиция о вводе иностранных войск на Украину - РИА Новости, 07.05.2024

На сайте Зеленского появилась петиция о вводе иностранных войск на Украину

Петиция с просьбой пригласить иностранные войска на Украину зарегистрирована во вторник на сайте Владимира Зеленского. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T17:11

2024-05-07T17:11

2024-05-07T17:14

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Петиция с просьбой пригласить иностранные войска на Украину зарегистрирована во вторник на сайте Владимира Зеленского. "Прошу в кратчайшие сроки принять решение об обращении за военной помощью к каждой из стран членов Европейского союза, Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии и Соединенных Штатов Америки относительно введения ими своих войск на территорию Украины", - говорится в тексте петиции. На данный момент петиция набрала всего 28 из 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения Зеленским. Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале говорил, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину. Он признал, что консенсус пока не достигнут, но, по его словам, "ничего исключать нельзя". Слова Макрона подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". Как заявил 6 мая официальный представитель госдепа Мэттью Миллер, президент США Джо Байден ясно дал понять, что отправки американских сил на Украину не произойдет. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240502/frantsiya-1942734405.html

https://ria.ru/20240502/policy-1942318627.html

https://ria.ru/20240425/voyna-1942130761.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, великобритания, эммануэль макрон, владимир зеленский, джо байден, нато