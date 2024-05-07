https://ria.ru/20240507/ukraina-1944437522.html

Европейские лидеры пришли в ужас из-за новой угрозы на Украине, пишут СМИ

Европейские лидеры пришли в ужас из-за новой угрозы на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 07.05.2024

Европейские лидеры пришли в ужас из-за новой угрозы на Украине, пишут СМИ

Европейские лидеры серьезно обеспокоены возрастающим риском выхода конфликта за границы Украины, пишет бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T15:45

2024-05-07T15:45

2024-05-07T16:55

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дмитрий песков

эммануэль макрон

министерство обороны сша

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Европейские лидеры серьезно обеспокоены возрастающим риском выхода конфликта за границы Украины, пишет бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Weapon and Strategy."Французское правительство не хочет вызвать силовой ответ России или спровоцировать еще более масштабный конфликт, несмотря на риторику и подготовку к операции на Украине. Другие европейские лидеры — Германия, Италия, даже Великобритания — в ужасе от опасности того, что военные действия на Украине могут перерасти в большую войну в Европе", — отметил он.По словам эксперта, такая ситуация складывается в контексте угроз президента Франции Эммануэля Макрона развернуть на Украине войска. Брайен также добавил, что поставки огромного количества боеприпасов и оборудования, в том числе самого современного и сложного, увеличивают риск быстрого перерастания конфликта в нечто гораздо более опасное для мира в Европе и за ее пределами."Безрассудные комментарии Макрона — а возможно, и его действия — повышают этот риск", — резюмировал экс-сотрудник Пентагона.На минувшей неделе европейские политики сделали резкие заявления об украинском конфликте. Так, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности отправки войск в восточноевропейскую страну, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба.Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что заявления представителей западных стран о готовности направлять на Украину свои войска требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные Россией учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте заявлениями некоторых европейских представителей.

https://ria.ru/20240507/nato-1944423090.html

https://ria.ru/20240507/chasy-1944261497.html

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в мире, украина, россия, франция, дмитрий песков, эммануэль макрон, министерство обороны сша