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Европейские лидеры пришли в ужас из-за новой угрозы на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 07.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:45 07.05.2024 (обновлено: 16:55 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/ukraina-1944437522.html
Европейские лидеры пришли в ужас из-за новой угрозы на Украине, пишут СМИ
Европейские лидеры пришли в ужас из-за новой угрозы на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 07.05.2024
Европейские лидеры пришли в ужас из-за новой угрозы на Украине, пишут СМИ
Европейские лидеры серьезно обеспокоены возрастающим риском выхода конфликта за границы Украины, пишет бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T15:45
2024-05-07T16:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
франция
дмитрий песков
эммануэль макрон
министерство обороны сша
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Европейские лидеры серьезно обеспокоены возрастающим риском выхода конфликта за границы Украины, пишет бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Weapon and Strategy."Французское правительство не хочет вызвать силовой ответ России или спровоцировать еще более масштабный конфликт, несмотря на риторику и подготовку к операции на Украине. Другие европейские лидеры — Германия, Италия, даже Великобритания — в ужасе от опасности того, что военные действия на Украине могут перерасти в большую войну в Европе", — отметил он.По словам эксперта, такая ситуация складывается в контексте угроз президента Франции Эммануэля Макрона развернуть на Украине войска. Брайен также добавил, что поставки огромного количества боеприпасов и оборудования, в том числе самого современного и сложного, увеличивают риск быстрого перерастания конфликта в нечто гораздо более опасное для мира в Европе и за ее пределами."Безрассудные комментарии Макрона — а возможно, и его действия — повышают этот риск", — резюмировал экс-сотрудник Пентагона.На минувшей неделе европейские политики сделали резкие заявления об украинском конфликте. Так, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности отправки войск в восточноевропейскую страну, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба.Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что заявления представителей западных стран о готовности направлять на Украину свои войска требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные Россией учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте заявлениями некоторых европейских представителей.
https://ria.ru/20240507/nato-1944423090.html
https://ria.ru/20240507/chasy-1944261497.html
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в мире, украина, россия, франция, дмитрий песков, эммануэль макрон, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Франция, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон, Министерство обороны США
Европейские лидеры пришли в ужас из-за новой угрозы на Украине, пишут СМИ

W&S: европейские лидеры в ужасе из-за угрозы расширения конфликта на Украине

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Боевая работа САУ Акация в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Европейские лидеры серьезно обеспокоены возрастающим риском выхода конфликта за границы Украины, пишет бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Weapon and Strategy.
"Французское правительство не хочет вызвать силовой ответ России или спровоцировать еще более масштабный конфликт, несмотря на риторику и подготовку к операции на Украине. Другие европейские лидеры — Германия, Италия, даже Великобритания — в ужасе от опасности того, что военные действия на Украине могут перерасти в большую войну в Европе", — отметил он.
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По словам эксперта, такая ситуация складывается в контексте угроз президента Франции Эммануэля Макрона развернуть на Украине войска. Брайен также добавил, что поставки огромного количества боеприпасов и оборудования, в том числе самого современного и сложного, увеличивают риск быстрого перерастания конфликта в нечто гораздо более опасное для мира в Европе и за ее пределами.
"Безрассудные комментарии Макрона — а возможно, и его действия — повышают этот риск", — резюмировал экс-сотрудник Пентагона.
На минувшей неделе европейские политики сделали резкие заявления об украинском конфликте. Так, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности отправки войск в восточноевропейскую страну, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба.
Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что заявления представителей западных стран о готовности направлять на Украину свои войска требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные Россией учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте заявлениями некоторых европейских представителей.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияФранцияДмитрий ПесковЭммануэль МакронМинистерство обороны США
 
 
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