Европейские лидеры пришли в ужас из-за новой угрозы на Украине, пишут СМИ
W&S: европейские лидеры в ужасе из-за угрозы расширения конфликта на Украине
Боевая работа САУ "Акация" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Европейские лидеры серьезно обеспокоены возрастающим риском выхода конфликта за границы Украины, пишет бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Weapon and Strategy.
"Французское правительство не хочет вызвать силовой ответ России или спровоцировать еще более масштабный конфликт, несмотря на риторику и подготовку к операции на Украине. Другие европейские лидеры — Германия, Италия, даже Великобритания — в ужасе от опасности того, что военные действия на Украине могут перерасти в большую войну в Европе", — отметил он.
По словам эксперта, такая ситуация складывается в контексте угроз президента Франции Эммануэля Макрона развернуть на Украине войска. Брайен также добавил, что поставки огромного количества боеприпасов и оборудования, в том числе самого современного и сложного, увеличивают риск быстрого перерастания конфликта в нечто гораздо более опасное для мира в Европе и за ее пределами.
"Безрассудные комментарии Макрона — а возможно, и его действия — повышают этот риск", — резюмировал экс-сотрудник Пентагона.
На минувшей неделе европейские политики сделали резкие заявления об украинском конфликте. Так, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности отправки войск в восточноевропейскую страну, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба.
Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что заявления представителей западных стран о готовности направлять на Украину свои войска требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные Россией учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте заявлениями некоторых европейских представителей.
Россия и Запад сверяют часы Судного дня
Вчера, 08:00