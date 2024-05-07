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Нет объяснений. Ошибка ВСУ в ДНР вызвала ярость в Раде - РИА Новости, 07.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:29 07.05.2024 (обновлено: 15:35 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/ukraina-1944433903.html
Нет объяснений. Ошибка ВСУ в ДНР вызвала ярость в Раде
Нет объяснений. Ошибка ВСУ в ДНР вызвала ярость в Раде - РИА Новости, 07.05.2024
Нет объяснений. Ошибка ВСУ в ДНР вызвала ярость в Раде
ВСУ не возвели оборонительные сооружения в районе Авдеевки, написала член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T15:29
2024-05-07T15:35
специальная военная операция на украине
в мире
авдеевка
украина
верховная рада украины
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. ВСУ не возвели оборонительные сооружения в районе Авдеевки, написала член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале. "У меня нет объективных объяснений отсутствия фортификаций за Авдеевкой на третьем году &lt;…&gt;. Фортификации за Авдеевкой не построил ни Муженко, ни Хомчак, ни Залужный, ни Сырский", — говорится в публикации.Ранее агентство Associated Press сообщило, что ВСУ столкнулись с серьезными проблемами с возведением оборонительных сооружений. В свою очередь, главком пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам.
https://ria.ru/20240507/zelenskiy-1944296495.html
https://ria.ru/20240507/sholts-1944312734.html
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в мире, авдеевка, украина, верховная рада украины, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Авдеевка, Украина, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Россия
Нет объяснений. Ошибка ВСУ в ДНР вызвала ярость в Раде

Депутат Рады Безуглая заявила, что ВСУ не имеют укреплений за Авдеевкой

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. ВСУ не возвели оборонительные сооружения в районе Авдеевки, написала член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

"У меня нет объективных объяснений отсутствия фортификаций за Авдеевкой на третьем году <…>. Фортификации за Авдеевкой не построил ни Муженко, ни Хомчак, ни Залужный, ни Сырский", — говорится в публикации.
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Ранее агентство Associated Press сообщило, что ВСУ столкнулись с серьезными проблемами с возведением оборонительных сооружений.

В свою очередь, главком пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАвдеевкаУкраинаВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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