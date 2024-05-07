https://ria.ru/20240507/ukraina-1944433903.html

Нет объяснений. Ошибка ВСУ в ДНР вызвала ярость в Раде

Нет объяснений. Ошибка ВСУ в ДНР вызвала ярость в Раде - РИА Новости, 07.05.2024

Нет объяснений. Ошибка ВСУ в ДНР вызвала ярость в Раде

ВСУ не возвели оборонительные сооружения в районе Авдеевки, написала член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T15:29

2024-05-07T15:29

2024-05-07T15:35

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. ВСУ не возвели оборонительные сооружения в районе Авдеевки, написала член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале. "У меня нет объективных объяснений отсутствия фортификаций за Авдеевкой на третьем году <…>. Фортификации за Авдеевкой не построил ни Муженко, ни Хомчак, ни Залужный, ни Сырский", — говорится в публикации.Ранее агентство Associated Press сообщило, что ВСУ столкнулись с серьезными проблемами с возведением оборонительных сооружений. В свою очередь, главком пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам.

https://ria.ru/20240507/zelenskiy-1944296495.html

https://ria.ru/20240507/sholts-1944312734.html

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в мире, авдеевка, украина, верховная рада украины, вооруженные силы украины, россия