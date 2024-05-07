Нет объяснений. Ошибка ВСУ в ДНР вызвала ярость в Раде
Депутат Рады Безуглая заявила, что ВСУ не имеют укреплений за Авдеевкой
© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Shandyba Mykyta
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. ВСУ не возвели оборонительные сооружения в районе Авдеевки, написала член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.
"У меня нет объективных объяснений отсутствия фортификаций за Авдеевкой на третьем году <…>. Фортификации за Авдеевкой не построил ни Муженко, ни Хомчак, ни Залужный, ни Сырский", — говорится в публикации.
"У меня нет объективных объяснений отсутствия фортификаций за Авдеевкой на третьем году <…>. Фортификации за Авдеевкой не построил ни Муженко, ни Хомчак, ни Залужный, ни Сырский", — говорится в публикации.
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Ранее агентство Associated Press сообщило, что ВСУ столкнулись с серьезными проблемами с возведением оборонительных сооружений.
В свою очередь, главком пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам.
В свою очередь, главком пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам.