https://ria.ru/20240507/ukraina-1944429970.html

Поляки вернули на родину украинца, пытавшегося сбежать от мобилизации

Поляки вернули на родину украинца, пытавшегося сбежать от мобилизации - РИА Новости, 07.05.2024

Поляки вернули на родину украинца, пытавшегося сбежать от мобилизации

Польские пограничники вернули на родину украинца, пытавшегося сбежать от мобилизации, сообщает во вторник западное региональное управление госпогранслужбы... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T15:14

2024-05-07T15:14

2024-05-07T15:40

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Польские пограничники вернули на родину украинца, пытавшегося сбежать от мобилизации, сообщает во вторник западное региональное управление госпогранслужбы Украины. "В эти выходные двое граждан намеревались через реку Западный Буг попасть за границу. Одного из отчаянных пограничный наряд обнаружил вблизи украинско-польской границы в воскресенье утром. Неизвестный, увидев пограничников, начал убегать и бросился вплавь к смежному берегу. Охранники границы проинформировали коллег по ту сторону госрубежа, где горе-пловца и задержали сотрудники пограничной стражи Республики Польша", - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети.По данным погранслужбы, задержанным оказался 31-летний житель Сумской области. Он был возвращен на Украину, по прибытию сотрудники военкомата вручили ему повестку. Украинские правоохранители составили на мужчину протокол об административном правонарушении. В погранслужбе добавили, что накануне на этом участке пытался сбежать еще один мужчина 26 лет. На него также составили административный протокол и вручили повестку. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20240506/ukraina-1944138846.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, польша, вооруженные силы украины