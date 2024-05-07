https://ria.ru/20240507/ukraina-1944421227.html

Во Франции пришли в ужас от предположения Польши по Украине

Во Франции пришли в ужас от предположения Польши по Украине - РИА Новости, 07.05.2024

Во Франции пришли в ужас от предположения Польши по Украине

Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х осудил заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, допустившего отправку... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T14:43

2024-05-07T14:43

2024-05-07T14:43

в мире

франция

украина

польша

флориан филиппо

радослав сикорский

эммануэль макрон

евросоюз

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х осудил заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, допустившего отправку польской армии на Украину."Представьте себе, к чему это может привести!" — написал он.Филиппо напомнил, что руководство Евросоюза обсуждает возможность создания должности еврокомиссара по обороне, который будет курировать промышленные вопросы оборонной политики ЕС, и что на эту должность, вероятнее всего, будет избран Сикорский."Таким образом, он может втянуть весь ЕС в военное безумие НАТО!" — ужаснулся политик.Филиппо призвал к скорейшему выходу из ЕС и НАТО.В феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". На конференции по вопросам помощи киевскому режиму он поднял вопрос об отправке войск в зону боевых действий, но его не поддержали ни европейские лидеры, ни оппозиция в собственной стране. В начале марта глава республики также подчеркнул, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросах поддержки Украины.

https://ria.ru/20240507/vsu-1944350619.html

https://ria.ru/20240507/ssha-1944308579.html

франция

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в мире, франция, украина, польша, флориан филиппо, радослав сикорский, эммануэль макрон, евросоюз, нато, патриот