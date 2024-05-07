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Во Франции пришли в ужас от предположения Польши по Украине - РИА Новости, 07.05.2024
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14:43 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/ukraina-1944421227.html
Во Франции пришли в ужас от предположения Польши по Украине
Во Франции пришли в ужас от предположения Польши по Украине - РИА Новости, 07.05.2024
Во Франции пришли в ужас от предположения Польши по Украине
Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х осудил заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, допустившего отправку... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T14:43
2024-05-07T14:43
в мире
франция
украина
польша
флориан филиппо
радослав сикорский
эммануэль макрон
евросоюз
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х осудил заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, допустившего отправку польской армии на Украину."Представьте себе, к чему это может привести!" — написал он.Филиппо напомнил, что руководство Евросоюза обсуждает возможность создания должности еврокомиссара по обороне, который будет курировать промышленные вопросы оборонной политики ЕС, и что на эту должность, вероятнее всего, будет избран Сикорский."Таким образом, он может втянуть весь ЕС в военное безумие НАТО!" — ужаснулся политик.Филиппо призвал к скорейшему выходу из ЕС и НАТО.В феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". На конференции по вопросам помощи киевскому режиму он поднял вопрос об отправке войск в зону боевых действий, но его не поддержали ни европейские лидеры, ни оппозиция в собственной стране. В начале марта глава республики также подчеркнул, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросах поддержки Украины.
https://ria.ru/20240507/vsu-1944350619.html
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в мире, франция, украина, польша, флориан филиппо, радослав сикорский, эммануэль макрон, евросоюз, нато, патриот
В мире, Франция, Украина, Польша, Флориан Филиппо, Радослав Сикорский, Эммануэль Макрон, Евросоюз, НАТО, Патриот
Во Франции пришли в ужас от предположения Польши по Украине

Политик Филиппо испугался возможности появления польских войск на Украине

© Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные
© Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х осудил заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, допустившего отправку польской армии на Украину.
"Представьте себе, к чему это может привести!" — написал он.
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Филиппо напомнил, что руководство Евросоюза обсуждает возможность создания должности еврокомиссара по обороне, который будет курировать промышленные вопросы оборонной политики ЕС, и что на эту должность, вероятнее всего, будет избран Сикорский.
"Таким образом, он может втянуть весь ЕС в военное безумие НАТО!" — ужаснулся политик.
Филиппо призвал к скорейшему выходу из ЕС и НАТО.
В феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". На конференции по вопросам помощи киевскому режиму он поднял вопрос об отправке войск в зону боевых действий, но его не поддержали ни европейские лидеры, ни оппозиция в собственной стране. В начале марта глава республики также подчеркнул, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросах поддержки Украины.
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В миреФранцияУкраинаПольшаФлориан ФилиппоРадослав СикорскийЭммануэль МакронЕвросоюзНАТОПатриот
 
 
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