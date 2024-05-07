https://ria.ru/20240507/ukraina-1944417933.html
СБУ обвинила двух офицеров в подготовке покушения на Зеленского
СБУ обвинила двух офицеров в подготовке покушения на Зеленского - РИА Новости, 07.05.2024
СБУ обвинила двух офицеров в подготовке покушения на Зеленского
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала двух офицеров за подготовку покушения на Владимира Зеленского, утверждает спецслужба в Telegram-канале. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T14:33
2024-05-07T14:33
2024-05-07T15:59
специальная военная операция на украине
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владимир зеленский
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служба безопасности украины
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) задержала двух офицеров за подготовку покушения на Владимира Зеленского, утверждает спецслужба в Telegram-канале."СБУ разоблачила сеть агентов, <...> которые готовили убийство Владимира Зеленского: задержаны два полковника УГО", — говорится в публикации.По данным спецслужбы, в планы агентов входила слежка за Зеленским и другими чиновниками, включая руководителей СБУ Василия Малюка и Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова*.Утверждается, что задержанные должны были навести на цель ракетный удар, а в случае необходимости применить БПЛА-камикадзе. Фигурантам предъявили обвинения в госизмене и подготовке теракта, им грозит пожизненное лишение свободы.В понедельник издание "Страна" сообщило, что СБУ задержала начальника департамента управления госохраны Андрея Гука, его обвиняют в сборе и передаче секретной информации по охраняемым лицам, в том числе Зеленскому.СБУ не в первый раз заявляет о подготовке покушения на Зеленского. В апреле спецслужба утверждала, что в Польше задержали подозреваемого, который передавал информацию о безопасности польского аэропорта Жешув — Ясенка. Это якобы должно было помочь в покушении на Зеленского во время его визита в эту страну.Национальная прокуратура Польши, в свою очередь, сообщила, что задержан польский гражданин Павел К., которому предъявили обвинения в согласии сотрудничать с якобы российской разведкой. При этом ведомство не привело никаких подтверждений, что сбор информации проводился именно для организации "покушения".Как подчеркивал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, сообщения о подготовке покушения на Зеленского в Польше могут быть первым доказательством того, что на Западе приняли решение о его ликвидации.* Внесен в список террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240506/rossiya-1944003472.html
https://ria.ru/20240419/zelenskiy-1941028786.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, владимир зеленский, василий малюк, служба безопасности украины, министерство обороны украины, украина, дмитрий медведев, польша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Зеленский, Василий Малюк, Служба безопасности Украины, Министерство обороны Украины, Украина, Дмитрий Медведев, Польша
СБУ обвинила двух офицеров в подготовке покушения на Зеленского
СБУ обвинила двух полковников УГО Украины в подготовке покушения на Зеленского
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) задержала двух офицеров за подготовку покушения на Владимира Зеленского, утверждает спецслужба в Telegram-канале.
"СБУ разоблачила сеть агентов, <...> которые готовили убийство Владимира Зеленского: задержаны два полковника УГО", — говорится в публикации.
По данным спецслужбы, в планы агентов входила слежка за Зеленским и другими чиновниками, включая руководителей СБУ Василия Малюка
и Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова*.
Утверждается, что задержанные должны были навести на цель ракетный удар, а в случае необходимости применить БПЛА-камикадзе. Фигурантам предъявили обвинения в госизмене и подготовке теракта, им грозит пожизненное лишение свободы.
В понедельник издание "Страна" сообщило, что СБУ задержала начальника департамента управления госохраны Андрея Гука, его обвиняют в сборе и передаче секретной информации по охраняемым лицам, в том числе Зеленскому.
СБУ не в первый раз заявляет о подготовке покушения на Зеленского. В апреле спецслужба утверждала, что в Польше
задержали подозреваемого, который передавал информацию о безопасности польского аэропорта Жешув — Ясенка. Это якобы должно было помочь в покушении на Зеленского во время его визита в эту страну.
Национальная прокуратура Польши, в свою очередь, сообщила, что задержан польский гражданин Павел К., которому предъявили обвинения в согласии сотрудничать с якобы российской разведкой. При этом ведомство не привело никаких подтверждений, что сбор информации проводился именно для организации "покушения".
Как подчеркивал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев
, сообщения о подготовке покушения на Зеленского в Польше могут быть первым доказательством того, что на Западе приняли решение о его ликвидации.
* Внесен в список террористов и экстремистов.