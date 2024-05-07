Рейтинг@Mail.ru
СБУ обвинила двух офицеров в подготовке покушения на Зеленского - РИА Новости, 07.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:33 07.05.2024 (обновлено: 15:59 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/ukraina-1944417933.html
СБУ обвинила двух офицеров в подготовке покушения на Зеленского
СБУ обвинила двух офицеров в подготовке покушения на Зеленского - РИА Новости, 07.05.2024
СБУ обвинила двух офицеров в подготовке покушения на Зеленского
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала двух офицеров за подготовку покушения на Владимира Зеленского, утверждает спецслужба в Telegram-канале. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T14:33
2024-05-07T15:59
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир зеленский
василий малюк
служба безопасности украины
министерство обороны украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934296707_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_82cf9b16df1cb5cb701504b8ef211258.jpg
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) задержала двух офицеров за подготовку покушения на Владимира Зеленского, утверждает спецслужба в Telegram-канале."СБУ разоблачила сеть агентов, &lt;...&gt; которые готовили убийство Владимира Зеленского: задержаны два полковника УГО", — говорится в публикации.По данным спецслужбы, в планы агентов входила слежка за Зеленским и другими чиновниками, включая руководителей СБУ Василия Малюка и Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова*.Утверждается, что задержанные должны были навести на цель ракетный удар, а в случае необходимости применить БПЛА-камикадзе. Фигурантам предъявили обвинения в госизмене и подготовке теракта, им грозит пожизненное лишение свободы.В понедельник издание "Страна" сообщило, что СБУ задержала начальника департамента управления госохраны Андрея Гука, его обвиняют в сборе и передаче секретной информации по охраняемым лицам, в том числе Зеленскому.СБУ не в первый раз заявляет о подготовке покушения на Зеленского. В апреле спецслужба утверждала, что в Польше задержали подозреваемого, который передавал информацию о безопасности польского аэропорта Жешув — Ясенка. Это якобы должно было помочь в покушении на Зеленского во время его визита в эту страну.Национальная прокуратура Польши, в свою очередь, сообщила, что задержан польский гражданин Павел К., которому предъявили обвинения в согласии сотрудничать с якобы российской разведкой. При этом ведомство не привело никаких подтверждений, что сбор информации проводился именно для организации "покушения".Как подчеркивал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, сообщения о подготовке покушения на Зеленского в Польше могут быть первым доказательством того, что на Западе приняли решение о его ликвидации.* Внесен в список террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240506/rossiya-1944003472.html
https://ria.ru/20240419/zelenskiy-1941028786.html
https://ria.ru/20240502/agent-1943473533.html
россия
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934296707_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_4da689b00713be7118a13342aa983958.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, владимир зеленский, василий малюк, служба безопасности украины, министерство обороны украины, украина, дмитрий медведев, польша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Зеленский, Василий Малюк, Служба безопасности Украины, Министерство обороны Украины, Украина, Дмитрий Медведев, Польша
СБУ обвинила двух офицеров в подготовке покушения на Зеленского

СБУ обвинила двух полковников УГО Украины в подготовке покушения на Зеленского

© Фото : СБУСотрудники СБУ
Сотрудники СБУ - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) задержала двух офицеров за подготовку покушения на Владимира Зеленского, утверждает спецслужба в Telegram-канале.
"СБУ разоблачила сеть агентов, <...> которые готовили убийство Владимира Зеленского: задержаны два полковника УГО", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Россия резко поменяла отношение к Зеленскому
6 мая, 08:00
По данным спецслужбы, в планы агентов входила слежка за Зеленским и другими чиновниками, включая руководителей СБУ Василия Малюка и Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова*.
Утверждается, что задержанные должны были навести на цель ракетный удар, а в случае необходимости применить БПЛА-камикадзе. Фигурантам предъявили обвинения в госизмене и подготовке теракта, им грозит пожизненное лишение свободы.
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
В Кремле не комментируют сообщения о подготовке покушения на Зеленского
19 апреля, 13:02
В понедельник издание "Страна" сообщило, что СБУ задержала начальника департамента управления госохраны Андрея Гука, его обвиняют в сборе и передаче секретной информации по охраняемым лицам, в том числе Зеленскому.
СБУ не в первый раз заявляет о подготовке покушения на Зеленского. В апреле спецслужба утверждала, что в Польше задержали подозреваемого, который передавал информацию о безопасности польского аэропорта Жешув — Ясенка. Это якобы должно было помочь в покушении на Зеленского во время его визита в эту страну.
Национальная прокуратура Польши, в свою очередь, сообщила, что задержан польский гражданин Павел К., которому предъявили обвинения в согласии сотрудничать с якобы российской разведкой. При этом ведомство не привело никаких подтверждений, что сбор информации проводился именно для организации "покушения".
Как подчеркивал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, сообщения о подготовке покушения на Зеленского в Польше могут быть первым доказательством того, что на Западе приняли решение о его ликвидации.
* Внесен в список террористов и экстремистов.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
Агента СБУ приговорили в Москве к 25 годам лишения свободы
2 мая, 13:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ЗеленскийВасилий МалюкСлужба безопасности УкраиныМинистерство обороны УкраиныУкраинаДмитрий МедведевПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала