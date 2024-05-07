https://ria.ru/20240507/ukraina-1944417933.html

СБУ обвинила двух офицеров в подготовке покушения на Зеленского

СБУ обвинила двух офицеров в подготовке покушения на Зеленского - РИА Новости, 07.05.2024

СБУ обвинила двух офицеров в подготовке покушения на Зеленского

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала двух офицеров за подготовку покушения на Владимира Зеленского, утверждает спецслужба в Telegram-канале. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T14:33

2024-05-07T14:33

2024-05-07T15:59

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) задержала двух офицеров за подготовку покушения на Владимира Зеленского, утверждает спецслужба в Telegram-канале."СБУ разоблачила сеть агентов, <...> которые готовили убийство Владимира Зеленского: задержаны два полковника УГО", — говорится в публикации.По данным спецслужбы, в планы агентов входила слежка за Зеленским и другими чиновниками, включая руководителей СБУ Василия Малюка и Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова*.Утверждается, что задержанные должны были навести на цель ракетный удар, а в случае необходимости применить БПЛА-камикадзе. Фигурантам предъявили обвинения в госизмене и подготовке теракта, им грозит пожизненное лишение свободы.В понедельник издание "Страна" сообщило, что СБУ задержала начальника департамента управления госохраны Андрея Гука, его обвиняют в сборе и передаче секретной информации по охраняемым лицам, в том числе Зеленскому.СБУ не в первый раз заявляет о подготовке покушения на Зеленского. В апреле спецслужба утверждала, что в Польше задержали подозреваемого, который передавал информацию о безопасности польского аэропорта Жешув — Ясенка. Это якобы должно было помочь в покушении на Зеленского во время его визита в эту страну.Национальная прокуратура Польши, в свою очередь, сообщила, что задержан польский гражданин Павел К., которому предъявили обвинения в согласии сотрудничать с якобы российской разведкой. При этом ведомство не привело никаких подтверждений, что сбор информации проводился именно для организации "покушения".Как подчеркивал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, сообщения о подготовке покушения на Зеленского в Польше могут быть первым доказательством того, что на Западе приняли решение о его ликвидации.* Внесен в список террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240506/rossiya-1944003472.html

https://ria.ru/20240419/zelenskiy-1941028786.html

https://ria.ru/20240502/agent-1943473533.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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