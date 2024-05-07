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Источник: Украина пыталась сорвать акцию в память о фронтовиках в Нью-Йорке - РИА Новости, 07.05.2024
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02:32 07.05.2024 (обновлено: 10:32 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/ukraina-1944275848.html
Источник: Украина пыталась сорвать акцию в память о фронтовиках в Нью-Йорке
Источник: Украина пыталась сорвать акцию в память о фронтовиках в Нью-Йорке - РИА Новости, 07.05.2024
Источник: Украина пыталась сорвать акцию в память о фронтовиках в Нью-Йорке
Постпредство Украины при ООН и ее консульство в Нью-Йорке обращались в мэрию города, чтобы сорвать акцию в память о погибших в Великой Отечественной и Второй... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T02:32
2024-05-07T10:32
в мире
украина
нью-йорк (город)
оон
вторая мировая война (1939-1945)
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НЬЮ-ЙОРК, 7 мая — РИА Новости. Постпредство Украины при ООН и ее консульство в Нью-Йорке обращались в мэрию города, чтобы сорвать акцию в память о погибших в Великой Отечественной и Второй мировой войнах, сообщил РИА Новости осведомленный источник."Такие серьезные официальные структуры, как постоянное представительство Украины при ООН, а также украинское генконсульство писали письма в администрацию Нью-Йорка против акции по возложению цветов к памятнику воинам Второй мировой войны и против мемориального шествия", — сказал собеседник агентства.По его словам, в Нью-Йорке находятся украинские активисты, у которых "есть контакты в этих организациях". Как отметил собеседник агентства, миссия Украины в ООН и генконсульство страны обратились также к активистам, чтобы они обвинили шествие в "пророссийской пропаганде".Как указал источник, это не первая попытка постпредства Украины влиять на решения мэрии Нью-Йорка.В субботу шествие в память о фронтовиках, организованное "Русской молодежью Америки", прошло через Бруклинский мост, затем его участники возложили цветы у Бруклинского военного мемориала.Как сообщал корреспондент РИА Новости, акцию пыталась сорвать группа провокаторов с антироссийской символикой и украинскими флагами.
https://ria.ru/20240505/shestvie-1943926589.html
https://ria.ru/20240504/provokatory-1943905288.html
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в мире, украина, нью-йорк (город), оон, вторая мировая война (1939-1945)
В мире, Украина, Нью-Йорк (город), ООН, Вторая мировая война (1939-1945)
Источник: Украина пыталась сорвать акцию в память о фронтовиках в Нью-Йорке

Миссия Украины в ООН пыталась сорвать акцию в память о фронтовиках в Нью-Йорке

© РИА НовостиШествие в память о фронтовиках Великой Отечественной на Бруклинском мосту в Нью-Йорке. 7 мая 2024
Шествие в память о фронтовиках Великой Отечественной на Бруклинском мосту в Нью-Йорке. 7 мая 2024
© РИА Новости
Шествие в память о фронтовиках Великой Отечественной на Бруклинском мосту в Нью-Йорке. 7 мая 2024
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 7 мая — РИА Новости. Постпредство Украины при ООН и ее консульство в Нью-Йорке обращались в мэрию города, чтобы сорвать акцию в память о погибших в Великой Отечественной и Второй мировой войнах, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Такие серьезные официальные структуры, как постоянное представительство Украины при ООН, а также украинское генконсульство писали письма в администрацию Нью-Йорка против акции по возложению цветов к памятнику воинам Второй мировой войны и против мемориального шествия", — сказал собеседник агентства.
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По его словам, в Нью-Йорке находятся украинские активисты, у которых "есть контакты в этих организациях". Как отметил собеседник агентства, миссия Украины в ООН и генконсульство страны обратились также к активистам, чтобы они обвинили шествие в "пророссийской пропаганде".
Как указал источник, это не первая попытка постпредства Украины влиять на решения мэрии Нью-Йорка.
В субботу шествие в память о фронтовиках, организованное "Русской молодежью Америки", прошло через Бруклинский мост, затем его участники возложили цветы у Бруклинского военного мемориала.
Как сообщал корреспондент РИА Новости, акцию пыталась сорвать группа провокаторов с антироссийской символикой и украинскими флагами.
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В миреУкраинаНью-Йорк (город)ООНВторая мировая война (1939-1945)
 
 
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