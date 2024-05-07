https://ria.ru/20240507/ukraina-1944275848.html

Источник: Украина пыталась сорвать акцию в память о фронтовиках в Нью-Йорке

Источник: Украина пыталась сорвать акцию в память о фронтовиках в Нью-Йорке - РИА Новости, 07.05.2024

Источник: Украина пыталась сорвать акцию в память о фронтовиках в Нью-Йорке

Постпредство Украины при ООН и ее консульство в Нью-Йорке обращались в мэрию города, чтобы сорвать акцию в память о погибших в Великой Отечественной и Второй... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T02:32

2024-05-07T02:32

2024-05-07T10:32

в мире

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нью-йорк (город)

оон

вторая мировая война (1939-1945)

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НЬЮ-ЙОРК, 7 мая — РИА Новости. Постпредство Украины при ООН и ее консульство в Нью-Йорке обращались в мэрию города, чтобы сорвать акцию в память о погибших в Великой Отечественной и Второй мировой войнах, сообщил РИА Новости осведомленный источник."Такие серьезные официальные структуры, как постоянное представительство Украины при ООН, а также украинское генконсульство писали письма в администрацию Нью-Йорка против акции по возложению цветов к памятнику воинам Второй мировой войны и против мемориального шествия", — сказал собеседник агентства.По его словам, в Нью-Йорке находятся украинские активисты, у которых "есть контакты в этих организациях". Как отметил собеседник агентства, миссия Украины в ООН и генконсульство страны обратились также к активистам, чтобы они обвинили шествие в "пророссийской пропаганде".Как указал источник, это не первая попытка постпредства Украины влиять на решения мэрии Нью-Йорка.В субботу шествие в память о фронтовиках, организованное "Русской молодежью Америки", прошло через Бруклинский мост, затем его участники возложили цветы у Бруклинского военного мемориала.Как сообщал корреспондент РИА Новости, акцию пыталась сорвать группа провокаторов с антироссийской символикой и украинскими флагами.

https://ria.ru/20240505/shestvie-1943926589.html

https://ria.ru/20240504/provokatory-1943905288.html

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в мире, украина, нью-йорк (город), оон, вторая мировая война (1939-1945)