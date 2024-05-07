https://ria.ru/20240507/ukaz-1944545176.html

В Совфеде прокомментировали указ Путина о целях развития России

В Совфеде прокомментировали указ Путина о целях развития России - РИА Новости, 07.05.2024

В Совфеде прокомментировали указ Путина о целях развития России

У работников учреждений культуры наблюдается недостаточная мотивация из-за низких зарплат и отсутствия карьерных возможностей, это сказывается на качестве... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T22:53

2024-05-07T22:53

2024-05-07T22:53

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. У работников учреждений культуры наблюдается недостаточная мотивация из-за низких зарплат и отсутствия карьерных возможностей, это сказывается на качестве оказываемых ими услуг, заявил РИА Новости сенатор Айрат Гибатдинов, комментируя указ президента РФ Владимира Путина о целях развития России до 2030 года. Путин подписал указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года". В указе, в частности, отмечается, что к 2030 году необходимо повысить уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества. "Самая основная проблема, связанная с отсутствием мотивации и удовлетворенности сотрудников, в первую очередь связана с уровнем заработных плат и отсутствием карьерных возможностей. Именно поэтому у нас наблюдается кадровый голод в сферах науки, образования и культуры. Особенно в регионах. Молодые специалисты после окончания учебных заведений не идут работать по специальности, а предпочитают уехать в столицу и ищут работу, ориентируясь исключительно на заработок", - сказал Гибатдинов. Сенатор напомнил, что еще в ходе ежегодного послания Путин анонсировал ряд важнейших федеральных проектов, которые будут "способствовать привлечению и удержанию молодых специалистов в востребованных сферах". В том числе, планируется проведение мероприятий строительства и капитального ремонта учреждений образования и культуры, подчеркнул парламентарий. "Указ о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года только подтверждает слова, сказанные в обращении. Уверен, что первые результаты мы увидим уже в течение ближайших трех лет и это будет отличным заделом на будущее", - подчеркнул Гибатдинов.

https://ria.ru/20240427/rossiya-1942635286.html

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россия, владимир путин, общество