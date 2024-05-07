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В Совфеде прокомментировали указ Путина о целях развития России - РИА Новости, 07.05.2024
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22:53 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/ukaz-1944545176.html
В Совфеде прокомментировали указ Путина о целях развития России
В Совфеде прокомментировали указ Путина о целях развития России - РИА Новости, 07.05.2024
В Совфеде прокомментировали указ Путина о целях развития России
У работников учреждений культуры наблюдается недостаточная мотивация из-за низких зарплат и отсутствия карьерных возможностей, это сказывается на качестве... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T22:53
2024-05-07T22:53
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. У работников учреждений культуры наблюдается недостаточная мотивация из-за низких зарплат и отсутствия карьерных возможностей, это сказывается на качестве оказываемых ими услуг, заявил РИА Новости сенатор Айрат Гибатдинов, комментируя указ президента РФ Владимира Путина о целях развития России до 2030 года. Путин подписал указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года". В указе, в частности, отмечается, что к 2030 году необходимо повысить уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества. "Самая основная проблема, связанная с отсутствием мотивации и удовлетворенности сотрудников, в первую очередь связана с уровнем заработных плат и отсутствием карьерных возможностей. Именно поэтому у нас наблюдается кадровый голод в сферах науки, образования и культуры. Особенно в регионах. Молодые специалисты после окончания учебных заведений не идут работать по специальности, а предпочитают уехать в столицу и ищут работу, ориентируясь исключительно на заработок", - сказал Гибатдинов. Сенатор напомнил, что еще в ходе ежегодного послания Путин анонсировал ряд важнейших федеральных проектов, которые будут "способствовать привлечению и удержанию молодых специалистов в востребованных сферах". В том числе, планируется проведение мероприятий строительства и капитального ремонта учреждений образования и культуры, подчеркнул парламентарий. "Указ о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года только подтверждает слова, сказанные в обращении. Уверен, что первые результаты мы увидим уже в течение ближайших трех лет и это будет отличным заделом на будущее", - подчеркнул Гибатдинов.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
В Совфеде прокомментировали указ Путина о целях развития России

Гибатдинов: у работников учреждений культуры наблюдается недостаточная мотивация

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации России
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© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. У работников учреждений культуры наблюдается недостаточная мотивация из-за низких зарплат и отсутствия карьерных возможностей, это сказывается на качестве оказываемых ими услуг, заявил РИА Новости сенатор Айрат Гибатдинов, комментируя указ президента РФ Владимира Путина о целях развития России до 2030 года.
Путин подписал указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года". В указе, в частности, отмечается, что к 2030 году необходимо повысить уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества.
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"Самая основная проблема, связанная с отсутствием мотивации и удовлетворенности сотрудников, в первую очередь связана с уровнем заработных плат и отсутствием карьерных возможностей. Именно поэтому у нас наблюдается кадровый голод в сферах науки, образования и культуры. Особенно в регионах. Молодые специалисты после окончания учебных заведений не идут работать по специальности, а предпочитают уехать в столицу и ищут работу, ориентируясь исключительно на заработок", - сказал Гибатдинов.
Сенатор напомнил, что еще в ходе ежегодного послания Путин анонсировал ряд важнейших федеральных проектов, которые будут "способствовать привлечению и удержанию молодых специалистов в востребованных сферах". В том числе, планируется проведение мероприятий строительства и капитального ремонта учреждений образования и культуры, подчеркнул парламентарий.
"Указ о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года только подтверждает слова, сказанные в обращении. Уверен, что первые результаты мы увидим уже в течение ближайших трех лет и это будет отличным заделом на будущее", - подчеркнул Гибатдинов.
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