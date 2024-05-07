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В Госдуме прокомментировали указ Путина о национальных целях развития - РИА Новости, 07.05.2024
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22:04 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/ukaz-1944540754.html
В Госдуме прокомментировали указ Путина о национальных целях развития
В Госдуме прокомментировали указ Путина о национальных целях развития - РИА Новости, 07.05.2024
В Госдуме прокомментировали указ Путина о национальных целях развития
Член комитета Госдумы по ЖКХ Александр Якубовский заявил РИА Новости, комментируя указ президента РФ Владимира Путина о национальных целях развития РФ, что... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T22:04
2024-05-07T22:04
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александр якубовский
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Член комитета Госдумы по ЖКХ Александр Якубовский заявил РИА Новости, комментируя указ президента РФ Владимира Путина о национальных целях развития РФ, что комитет ГД по ЖКХ будет работать над задачами вместе с новым правительством. Путин подписал Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года". "Одно из важных направлений, которому уделено много внимания в указе - это улучшение жилищных условий граждан и повышения качества жизни в городах и опорных населенных пунктах. Например, серьезно увеличивается количества квадратных метров на одного человека, это 33 метра к 2030 году и не менее 38 метров к 2036 году... Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ будет работать над этой непростой задачей вместе с новым правительством", - сказал он. Депутат отметил, что то же самое касается и газификации, доступа к интернету - "речь идет о том, что жилье должно быть обеспечено всем необходимым". "Достижение такого высокого показателя продолжит стимулировать развитие строительной отрасли и смежных с ней отраслей. Безусловно, необходимо будет искать новые пути для решения этой задачи, не ограничиваясь простым стимулированием спроса через льготные ипотечные программы", - отметил парламентарий. Данный указ президента, по мнению депутата, по сути своей программный документ, с конкретными целями развития страны в долгосрочном периоде и прямым руководством к действию для нового состава правительства, к рассмотрению и утверждению которого Государственная Дума приступит уже в ближайшие дни. "Высокая планка установлена и по благоустройству общественных пространств. Программа по формированию комфортной городской среды вызывает высокий интерес у всех горожан, миллионы жителей ежегодно голосованием выбирают территории для благоустройства, что позволяет формировать современный облик наших городов и населенных пунктов", - заключил Якубовский.
https://ria.ru/20240302/poslanie-1930673819.html
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россия, александр якубовский, владимир путин, госдума рф, общество
Россия, Александр Якубовский, Владимир Путин, Госдума РФ, Общество
В Госдуме прокомментировали указ Путина о национальных целях развития

Якубовский: комитет ГД по ЖКХ будет работать над задачами с новым правительством

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Член комитета Госдумы по ЖКХ Александр Якубовский заявил РИА Новости, комментируя указ президента РФ Владимира Путина о национальных целях развития РФ, что комитет ГД по ЖКХ будет работать над задачами вместе с новым правительством.
Путин подписал Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".
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"Одно из важных направлений, которому уделено много внимания в указе - это улучшение жилищных условий граждан и повышения качества жизни в городах и опорных населенных пунктах. Например, серьезно увеличивается количества квадратных метров на одного человека, это 33 метра к 2030 году и не менее 38 метров к 2036 году... Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ будет работать над этой непростой задачей вместе с новым правительством", - сказал он.
Депутат отметил, что то же самое касается и газификации, доступа к интернету - "речь идет о том, что жилье должно быть обеспечено всем необходимым".
"Достижение такого высокого показателя продолжит стимулировать развитие строительной отрасли и смежных с ней отраслей. Безусловно, необходимо будет искать новые пути для решения этой задачи, не ограничиваясь простым стимулированием спроса через льготные ипотечные программы", - отметил парламентарий.
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Данный указ президента, по мнению депутата, по сути своей программный документ, с конкретными целями развития страны в долгосрочном периоде и прямым руководством к действию для нового состава правительства, к рассмотрению и утверждению которого Государственная Дума приступит уже в ближайшие дни.
"Высокая планка установлена и по благоустройству общественных пространств. Программа по формированию комфортной городской среды вызывает высокий интерес у всех горожан, миллионы жителей ежегодно голосованием выбирают территории для благоустройства, что позволяет формировать современный облик наших городов и населенных пунктов", - заключил Якубовский.
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