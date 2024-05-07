https://ria.ru/20240507/ukaz-1944540754.html

В Госдуме прокомментировали указ Путина о национальных целях развития

В Госдуме прокомментировали указ Путина о национальных целях развития - РИА Новости, 07.05.2024

В Госдуме прокомментировали указ Путина о национальных целях развития

Член комитета Госдумы по ЖКХ Александр Якубовский заявил РИА Новости, комментируя указ президента РФ Владимира Путина о национальных целях развития РФ, что... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T22:04

2024-05-07T22:04

2024-05-07T22:04

россия

александр якубовский

владимир путин

госдума рф

общество

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Член комитета Госдумы по ЖКХ Александр Якубовский заявил РИА Новости, комментируя указ президента РФ Владимира Путина о национальных целях развития РФ, что комитет ГД по ЖКХ будет работать над задачами вместе с новым правительством. Путин подписал Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года". "Одно из важных направлений, которому уделено много внимания в указе - это улучшение жилищных условий граждан и повышения качества жизни в городах и опорных населенных пунктах. Например, серьезно увеличивается количества квадратных метров на одного человека, это 33 метра к 2030 году и не менее 38 метров к 2036 году... Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ будет работать над этой непростой задачей вместе с новым правительством", - сказал он. Депутат отметил, что то же самое касается и газификации, доступа к интернету - "речь идет о том, что жилье должно быть обеспечено всем необходимым". "Достижение такого высокого показателя продолжит стимулировать развитие строительной отрасли и смежных с ней отраслей. Безусловно, необходимо будет искать новые пути для решения этой задачи, не ограничиваясь простым стимулированием спроса через льготные ипотечные программы", - отметил парламентарий. Данный указ президента, по мнению депутата, по сути своей программный документ, с конкретными целями развития страны в долгосрочном периоде и прямым руководством к действию для нового состава правительства, к рассмотрению и утверждению которого Государственная Дума приступит уже в ближайшие дни. "Высокая планка установлена и по благоустройству общественных пространств. Программа по формированию комфортной городской среды вызывает высокий интерес у всех горожан, миллионы жителей ежегодно голосованием выбирают территории для благоустройства, что позволяет формировать современный облик наших городов и населенных пунктов", - заключил Якубовский.

https://ria.ru/20240302/poslanie-1930673819.html

https://ria.ru/20240507/putin-1944521847.html

https://ria.ru/20240401/natsproekt-1937104025.html

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россия, александр якубовский, владимир путин, госдума рф, общество