https://ria.ru/20240507/ukaz-1944536462.html

Депутаты ЛДПР проконтролируют реализацию указа Путина, заявил Слуцкий

Депутаты ЛДПР проконтролируют реализацию указа Путина, заявил Слуцкий - РИА Новости, 07.05.2024

Депутаты ЛДПР проконтролируют реализацию указа Путина, заявил Слуцкий

Депутаты ЛДПР всех уровней будут контролировать реализацию указа президента РФ Владимира Путина, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий в Telegram-канале. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T21:34

2024-05-07T21:34

2024-05-07T21:34

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Депутаты ЛДПР всех уровней будут контролировать реализацию указа президента РФ Владимира Путина, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий в Telegram-канале."Депутаты ЛДПР всех уровней будут осуществлять неусыпный контроль за реализацией указа президента, ведь речь идет о благополучии граждан России. Если поставленные задачи не выполняются, будем настаивать на принятии кадровых решений", - написал Слуцкий.Он отметил, что новому составу правительства России предстоит большая работа. По словам лидера ЛДПР, было много примеров в части реализации майских указов президента, когда чиновники на местах больше занимались "рисованием отчетов в Москву, нежели реальными делами".

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политика, россия, москва, леонид слуцкий (политик), владимир путин, лдпр