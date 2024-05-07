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Депутаты ЛДПР проконтролируют реализацию указа Путина, заявил Слуцкий - РИА Новости, 07.05.2024
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21:34 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/ukaz-1944536462.html
Депутаты ЛДПР проконтролируют реализацию указа Путина, заявил Слуцкий
Депутаты ЛДПР проконтролируют реализацию указа Путина, заявил Слуцкий - РИА Новости, 07.05.2024
Депутаты ЛДПР проконтролируют реализацию указа Путина, заявил Слуцкий
Депутаты ЛДПР всех уровней будут контролировать реализацию указа президента РФ Владимира Путина, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий в Telegram-канале. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T21:34
2024-05-07T21:34
политика
россия
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леонид слуцкий (политик)
владимир путин
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Депутаты ЛДПР всех уровней будут контролировать реализацию указа президента РФ Владимира Путина, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий в Telegram-канале."Депутаты ЛДПР всех уровней будут осуществлять неусыпный контроль за реализацией указа президента, ведь речь идет о благополучии граждан России. Если поставленные задачи не выполняются, будем настаивать на принятии кадровых решений", - написал Слуцкий.Он отметил, что новому составу правительства России предстоит большая работа. По словам лидера ЛДПР, было много примеров в части реализации майских указов президента, когда чиновники на местах больше занимались "рисованием отчетов в Москву, нежели реальными делами".
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политика, россия, москва, леонид слуцкий (политик), владимир путин, лдпр
Политика, Россия, Москва, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, ЛДПР
Депутаты ЛДПР проконтролируют реализацию указа Путина, заявил Слуцкий

Слуцкий: депутаты ЛДПР всех уровней проконтролируют реализацию указа Путина

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Депутаты ЛДПР всех уровней будут контролировать реализацию указа президента РФ Владимира Путина, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий в Telegram-канале.
"Депутаты ЛДПР всех уровней будут осуществлять неусыпный контроль за реализацией указа президента, ведь речь идет о благополучии граждан России. Если поставленные задачи не выполняются, будем настаивать на принятии кадровых решений", - написал Слуцкий.
Он отметил, что новому составу правительства России предстоит большая работа. По словам лидера ЛДПР, было много примеров в части реализации майских указов президента, когда чиновники на местах больше занимались "рисованием отчетов в Москву, нежели реальными делами".
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
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2 мая, 18:16
 
ПолитикаРоссияМоскваЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ПутинЛДПР
 
 
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